наверх
26.01.201808:46
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Facebook отключил 30 тыс аккаунтов

    (обновлено: )126
    Как сообщили в компании, они усовершенствовали системы обнаружения (фейковых новостей), что позволило им отключить более 30 тысяч аккаунтов.
    Социальная сеть Фейсбук
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. 

    Логотип Facebook
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Реклама в Facebook. Как это больше не работает
    Компания Facebook усовершенствовала свои системы распознавания "фейковых новостей", в результате чего было отключено более 30 тысяч аккаунтов. Об этом говорится в письменных показаниях компании комитету по разведке сената США.

    "Мы усовершенствовали наши системы обнаружения (фейковых новостей), что позволило нам отключить более 30 тысяч аккаунтов в связи с французскими выборами. Однако эти аккаунты были в основном использованы для финансово-мотивированного спама, а не организованной пропагандистской кампании из определенной страны", — говорится в показаниях Facebook, датированных 8 января и опубликованных в четверг сенатским комитетом.

    Как утверждают представители компании, после сообщений об иностранном вмешательстве в преддверии французских и американских выборов они "тесно сотрудничали с немецкими чиновниками по ряду инициатив в борьбе с дезинформацией и превратили Facebook в более безопасную среду для подлинного гражданского участия".

    Как сообщалось ранее, акции социальной сети Facebook снижались на электронных торгах до открытия американских бирж более чем на 5%, тем самым инвесторы отреагировали на сообщения главы компании Марка Цукерберга о новом порядке формирования контента новостной ленты, менее благоприятном для рекламодателей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко на Экономическом форуме в Давосе. Украинский завтрак
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Зима в Одессе
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ