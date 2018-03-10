По словам начальника управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майора Олега Гуньковского, по состоянию на февраль 2018 года, по сравнению с прошлым 2017 годом, количество преступлений и происшествий уменьшилось на 41%.
По словам адвоката семьи Насирлаевых Рошанбека Розметова, университет распространяет ложную информацию, поскольку девушка в день исчезновения посещала пары, была старостой в группе и фиксировала отсутствие других студентов на занятиях.
В прокуратуре отмечают, что первоочередные следственные действия, проведенные с привлечением судебно-медицинского эксперта, телесных повреждений на теле умершего, а также других явных признаков насильственной смерти не обнаружили.
Политический эксперт Валерий Гончарук в эфире ГС заявил, что экс-глава "Нафтогаза" Бакулин - первый претендент на снятие неприкосновенности, поскольку власти хотят показать, что не только борются с коррупцией, но и наказывают бывшую команду Януковича.
Согласно информации, советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики Геннадий Цыпкалов совершил самоубийство путем повешения. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины смерти.
По информации полиции, "волонтер Владимир Витишин, 1989 года рождения, повесился в собственном доме в селе Карповцы Хмельницкого района. Тело погибшего было найдено около семи часов вечера 21 августа".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам начальника управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майора Олега Гуньковского, по состоянию на февраль 2018 года, по сравнению с прошлым 2017 годом, количество преступлений и происшествий уменьшилось на 41%.
По словам адвоката семьи Насирлаевых Рошанбека Розметова, университет распространяет ложную информацию, поскольку девушка в день исчезновения посещала пары, была старостой в группе и фиксировала отсутствие других студентов на занятиях.