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Политический эксперт Валерий Гончарук в эфире ГС заявил, что экс-глава "Нафтогаза" Бакулин - первый претендент на снятие неприкосновенности, поскольку власти хотят показать, что не только борются с коррупцией, но и наказывают бывшую команду Януковича.