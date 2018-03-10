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    самоубийство

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
    В Минобороны резко ответили Матиосу на слова про самоубийства в ВСУ
    17:07 23.02.2018
    629
    По словам начальника управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майора Олега Гуньковского, по состоянию на февраль 2018 года, по сравнению с прошлым 2017 годом, количество преступлений и происшествий уменьшилось на 41%.
    Акция из-за смерти студентки Национального медицинского университета имени Богомольца Мукаддас Насырлаевой
    Адвокат семьи пропавшей студентки обвинил университет Богомольца во лжи
    10:29 20.02.2018
    576Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    По словам адвоката семьи Насирлаевых Рошанбека Розметова, университет распространяет ложную информацию, поскольку девушка в день исчезновения посещала пары, была старостой в группе и фиксировала отсутствие других студентов на занятиях.
    Мукаддас Насырлаева. Архивное фото
    Стало известно, что произошло с пропавшей в Киеве студенткой медуниверситета
    00:16 18.02.2018
    4069
    Глава киевской диаспоры туркмен Ровшанбек Розметов сообщил, что трагедия произошла еще 30 января, в день исчезновения студентки Мукаддас Насырлаевой.
    Член палаты представителей от штата Кентукки Дэн Джонсон
    Конгрессмен покончил с собой после обвинений в домогательстве в США
    10:23 14.12.2017
    382
    Против члена палаты представителей от штата Кентукки Дэна Джонсона было начато расследование в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.
    Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
    Во Львовской области военный покончил с собой
    08:34 15.09.2017
    362
    По предварительной информации, инцидент произошел, когда военный находился на службе в карауле по охране складов горюче-смазочных материалов в Нежухове Львовской области.
    Студент выпал из окна 9-го этажа в Политехе в Одессе
    Студент покончил с собой, выбросившись из окна девятого этажа в Одессе (18+)
    12:23 11.09.2017
    4438
    По данным одесских СМИ, первокурсник учился в Политехническом университете и выбросился из окна корпуса Института компьютерных систем. Сообщается, что у студента при себе нашли предсмертные записки.
    Машины скорой помощи
    Экс-военный покончил с собой в известном храме Тернопольской области
    14:44 22.08.2017
    365
    Как сообщил отец погибшего бывшего военного, мужчина имел психические проблемы, о чем есть заключение медиков. Самоубийство произошло на территории Свято-Успенской лавры.
    Лукьяновское СИЗО
    Организатор избиения Татьяны Черновол повесился сам – прокуратура
    18:58 15.06.2017
    533Самоубийство организатора нападения на Татьяну Черновол
    В прокуратуре отмечают, что первоочередные следственные действия, проведенные с привлечением судебно-медицинского эксперта, телесных повреждений на теле умершего, а также других явных признаков насильственной смерти не обнаружили.
    Нацполиция Украины. Архивное фото
    В Украине не готовится массовое самоубийство детей 19 марта - полиция
    20:25 18.03.2017
    904
    Согласно информации, полиция не обращалась к родителям с так называемыми предупреждениями о запланированных на 19 марта акциях массового самоубийства детей.
    На месте трагедии в Киеве, где мать выбросила ребенка с 7 этажа. Видео
    На месте трагедии в Киеве, где мать выбросила ребенка с 7 этажа 
    06:58 13.02.2017
    3857
    В Дарницком районе столицы женщина выбросила из окна седьмого этажа ребенка, кота, затем выпрыгнула сама. Происшествие случилось на улице Срибнокильской, 12.
    200 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии
    Еще 200 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии - СМИ
    04:07 11.02.2017
    289
    По данным новозеландской радиостанции, сотрудник департамента по охране природных ресурсов Майк Оугл заявил, что инцидент мог произойти из-за того, что стаю напугала акула.
    На месте самоубийства сотрудника СБУ
    СМИ сообщают о самоубийстве сотрудника СБУ в Киеве
    03:51 30.01.2017
    385
    По неподтвержденным данным, сотрудник СБУ застрелился в здании Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ. Он выстрелил себе в висок из табельного оружия.
    Валерий Гончарук
    Эксперт о деле "Черноморнефтегаза" и вине погибшего чиновника "Нафтогаза"
    18:27 22.12.2016
    561Смерть экс-замглавы "Нафтогаза"
    Политический эксперт Валерий Гончарук в эфире ГС заявил, что экс-глава "Нафтогаза" Бакулин - первый претендент на снятие неприкосновенности, поскольку власти хотят показать, что не только борются с коррупцией, но и наказывают бывшую команду Януковича.
    Флаг самопровозглашенной Луганской республики
    Советник главы ЛНР совершил самоубийство - СМИ
    17:59 24.09.2016
    892Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Согласно информации, советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики Геннадий Цыпкалов совершил самоубийство путем повешения. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины смерти.
    Волонтер Владимир Витишин. Архивное фото
    Волонтера из Хмельницкого, который помогал ВСУ, нашли повешенным
    23:08 22.08.2016
    9795Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    По информации полиции, "волонтер Владимир Витишин, 1989 года рождения, повесился в собственном доме в селе Карповцы Хмельницкого района. Тело погибшего было найдено около семи часов вечера 21 августа".
    Рядовой Брэдли Мэннинг, осужденный на 35 лет
    Информатор WikiLeaks Мэннинг пытался покончить с собой
    05:49 12.07.2016
    181
    По словам адвокатов Чейза Странджио, Винсента Варда и Нэнси Холландер, на прошлой неделе Челси (Брэдли Мэннинг) решила покончить с собой, ее попытка была неудачной.
    Шинейд О'Коннор
    Шинейд О'Коннор опровергла слухи о своем самоубийстве
    19:26 24.06.2016
    116
    Певица разместила в Facebook сообщение, в котором, коснувшись сначала политической тематики, написала, что сообщение о ее прыжке с моста - "зловредные слухи" кого-то из недоброжелателей.
    В Ровно мужчина напал на женщину, а потом пытался убить себя. Видео
    В Ровно мужчина напал на женщину, а потом пытался убить себя (ненорм. лексика) 
    15:43 10.05.2016
    311
    В Ровно полицейские задержали мужчину, который ударил женщину и пытался себя убить на крыше дома. Правоохранители применили физическую силу и надели на правонарушителя наручники.
    Евгений Лопушинский. Архивное фото
    Ножом в сердце. Что довело гендиректора телеканала до попытки самоубийства
    13:34 29.04.2016
    1600Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Генеральный директор Полтавского телеканала дважды пырнул себя ножом в область сердца и чудом выжил, заверяют в полиции. Коллеги уверены, что их шефа довел до самоубийства руководитель области.
    В Киеве с девятого этажа выпал известный политолог
    В Киеве с девятого этажа выпал известный политолог - СМИ
    16:58 24.04.2016
    10901Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Согласно информации, погибший был известным политологом и частым гостем прямых эфиров на телевидении. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мукаддас Насырлаева. Архивное фото
    Стало известно, что произошло с пропавшей в Киеве студенткой медуниверситета
    00:16 18.02.2018
    4069
    Глава киевской диаспоры туркмен Ровшанбек Розметов сообщил, что трагедия произошла еще 30 января, в день исчезновения студентки Мукаддас Насырлаевой.
    Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
    В Минобороны резко ответили Матиосу на слова про самоубийства в ВСУ
    17:07 23.02.2018
    629
    По словам начальника управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майора Олега Гуньковского, по состоянию на февраль 2018 года, по сравнению с прошлым 2017 годом, количество преступлений и происшествий уменьшилось на 41%.
    Акция из-за смерти студентки Национального медицинского университета имени Богомольца Мукаддас Насырлаевой
    Адвокат семьи пропавшей студентки обвинил университет Богомольца во лжи
    10:29 20.02.2018
    576
    По словам адвоката семьи Насирлаевых Рошанбека Розметова, университет распространяет ложную информацию, поскольку девушка в день исчезновения посещала пары, была старостой в группе и фиксировала отсутствие других студентов на занятиях.
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