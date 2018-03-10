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    Филип Хаммонд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 58
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    Сторонница членства Великобритании в Евросоюзе. Архивное фото
    Британия хочет, чтобы в "переходный период" после Brexit торговля шла по-старому
    01:49 13.08.2017
    55Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    По словам министра финансов Филипа Хаммонда, во время "переходного периода" после выхода Британии из ЕС, "границы должны функционировать плавно; товары, приобретенные по интернету, должны по-прежнему пересекать границу".
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд
    МИД: Британия не поддастся давлению ЕС и не ускорит процесс выхода
    13:00 26.06.2016
    942Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Хаммонд заявил, что для Британии временные рамки остаются прежними: "Наши европейские партнеры хотели бы, чтобы мы делали это быстрее, мы под давлением. Но переговоры не начнутся до момента реализации статьи 50 Лиссабонского договора".
    Британский МИД усмотрел в политике Москвы угрозу собственной безопасности
    МИД Британии усмотрел в политике РФ угрозу собственной безопасности 
    12:15 25.05.2016
    99
    Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Филип Хэммонд заявил, что Российская Федерация угрожает сложившейся системе безопасности в Европе.
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд
    Испания запретила самолету Хаммонда пролетать через свое пространство - СМИ
    05:38 15.05.2016
    353
    Испанцы дали запрет на пролет самолета, направлявшегося в Гибралтар, хотя и были оповещены, что в нем находится Хаммонд. В связи с этим самолет был вынужден изменить курс и пролететь над Португалией.
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд
    Глава МИД Британии заявил о необходимости новой инициативы по Сирии
    01:49 03.05.2016
    50РФ и США: железный занавес
    По словам министра иностранных дел Великобритании Филиппа Хаммонда, необходима новая инициатива в Сирии для поддержания диалога, сирийской умеренной оппозиции все труднее обосновывать свое участие в политическом процессе.
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд. Архивное фото
    МИД Британии не исключает отправки войск в Ливию для борьбы с ИГ
    03:58 24.04.2016
    30Военная кампания против "Исламского государства"
    По мнению министра иностранных дел Великобритании Филиппа Хаммонда, террористы пытаются превратить Ливию в лазейку, через которую они смогут осуществлять атаки в Европе или на корабли в море.
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд
    Британия продолжит оказывать Украине техническую и оборонную помощь
    22:32 15.04.2016
    69
    Как сообщил глава МИД Великобритании, страна продолжит "поддерживать имплементацию минских соглашений Украиной и обеспечивать ей техническую поддержку и поддержку в оборонной сфере".
    Флаг Великобритании
    Глава МИД Британии назвал ключевые задачи нового Кабмина Украины
    22:10 15.04.2016
    151
    По словам Филипа Хаммонда, важно, чтобы новое украинское правительство усилило прогресс, "которого удалось добиться предыдущему составу, продолжило имплементацию реформ и искоренение коррупции".
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд
    Глава МИД Британии: РФ является агрессором в конфликте на Донбассе
    22:43 30.03.2016
    188
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд заявил, что Украина должна начать проведение реформ и предпринять шаги по исполнению минских соглашений.
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд
    МИД Британии подтвердил жесткую позицию по сохранению санкций против РФ
    13:07 21.03.2016
    618Новые санкции в отношении России.
    Глава МИД Британии Филип Хаммонд в очередной раз назвал неприемлемым присоединение Крыма к России и подтвердил позицию относительно антироссийских санкций.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Главы МИД Украины и Британии обсудили ситуацию в Донбассе
    15:21 11.02.2016
    142Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Павел Климкин и Филип Хэммонд обсудили развитие ситуации на Донбассе, состояние выполнения минских договоренностей, отношения Украины и Великобритании с ЕС, прогресс Украины во внедрении реформ.
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд
    Лондон запустит процедуру выхода из ЕС, если так решат на референдуме - МИД
    00:09 27.01.2016
    196
    Как отметил министр иностранных дел королевства Филип Хаммонд, хотя референдум не является юридически обязательным для исполнения, он будет обязательным для исполнения с политической точки зрения.
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд. Архивное фото
    Британия призвала Сеул проявить выдержку в вопросе пропагандистского вещания на КНДР
    06:33 08.01.2016
    71Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Глава МИД Британии Филип Хаммонд призвал Южную Корею проявить выдержку в связи возобновлением прерванных в августе пропагандистских передач из громкоговорителей вдоль демилитаризованной зоны.
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд
    Глава британского МИД назвал испытание КНДР водородной бомбы провокацией
    09:59 06.01.2016
    93Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Филипп Хаммонд считает проведение испытаний Северной Кореей "серьезным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН". Британский МИД осуждает проведение таких испытаний.
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд
    Резолюция СБ ООН стала шагом к окончанию конфликта в Сирии - Хаммонд
    01:06 19.12.2015
    120Сирия: военное противостояние.
    Все страны, осуществляющие авиаудары в Сирии, должны иметь своей целью позиции ИГИЛ (ДАИШ), а не "неэкстремистских оппозиционных групп", заявил глава МИД Великобритании Филип Хаммонд.
    Президент Сирии Асад и президент России Путин
    Глава британского МИД: Путин может завершить войну, попросив Асада уйти
    04:15 03.12.2015
    159Сирия: военное противостояние.
    Филип Хаммонд назвал Великобританию и Россию "партнерами" в борьбе против экстремистской группировки "Исламское государство" и в стремлении стабилизировать Сирию.
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд
    Авиаудары по ИГ могут длиться больше года – МИД Великобритании
    01:50 03.12.2015
    51Военная кампания против "Исламского государства"
    В среду вечером британский парламент санкционировал удары по объектам ИГИЛ в Сирии. В ночь на четверг самолеты британских ВВС вылетели с авиабазы на Кипре для ударов по ИГ.
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд
    Ограничение доступа к нефти является одним из методов борьбы с ИГИЛ - Хаммонд
    02:40 21.11.2015
    120Военная кампания против "Исламского государства"
    "Мы должны действовать, продолжая перекрывать финансовые потоки, ограничивая доступ к нефти и прекращая приток новых боевиков из-за рубежа, помимо наших военных действий против порочной идеологии ИГИЛ", - говорится в заявлении главы МИД Великобритании Филипа Хаммонда
    МИД Британии: на борту упавшего в Египте самолёта взорвалась бомба. Видео
    МИД Британии: на борту упавшего в Египте самолета взорвалась бомба 
    10:52 05.11.2015
    4118Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Существует серьезная вероятность того, что за теракт на борту российского самолета А321 ответственна террористическая группировка "Исламское государство", заявил в четверг министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд.
    Флаг Великобритании
    Британия принимает дополнительные меры безопасности в аэропорту Шарм-эш-Шейха
    02:51 05.11.2015
    766Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Британские власти работают с египетскими властями и авиакомпаниями над тем, чтобы предпринять срочные меры для дополнительных проверок и досмотров с тем, чтобы британцы могли вернуться домой, заявил глава МИД Великобритании Филип Хаммонд.
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