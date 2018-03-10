По словам министра финансов Филипа Хаммонда, во время "переходного периода" после выхода Британии из ЕС, "границы должны функционировать плавно; товары, приобретенные по интернету, должны по-прежнему пересекать границу".
Хаммонд заявил, что для Британии временные рамки остаются прежними: "Наши европейские партнеры хотели бы, чтобы мы делали это быстрее, мы под давлением. Но переговоры не начнутся до момента реализации статьи 50 Лиссабонского договора".
По словам министра иностранных дел Великобритании Филиппа Хаммонда, необходима новая инициатива в Сирии для поддержания диалога, сирийской умеренной оппозиции все труднее обосновывать свое участие в политическом процессе.
"Мы должны действовать, продолжая перекрывать финансовые потоки, ограничивая доступ к нефти и прекращая приток новых боевиков из-за рубежа, помимо наших военных действий против порочной идеологии ИГИЛ", - говорится в заявлении главы МИД Великобритании Филипа Хаммонда
Существует серьезная вероятность того, что за теракт на борту российского самолета А321 ответственна террористическая группировка "Исламское государство", заявил в четверг министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд.
Британские власти работают с египетскими властями и авиакомпаниями над тем, чтобы предпринять срочные меры для дополнительных проверок и досмотров с тем, чтобы британцы могли вернуться домой, заявил глава МИД Великобритании Филип Хаммонд.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".