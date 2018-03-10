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    Джон Кэнтли

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Флаг организации ИГ. Архивное фото
    Захваченный ИГ британец сообщил, что город Кобани - под контролем боевиков
    23:46 27.10.2014
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    Ранее сообщалось, что курдские силы самообороны полностью освободили от боевиков город Кобани, расположенный на границе с Турцией.
    Флаг организации ИГ. Архивное фото
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    08:46 30.09.2014
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    Это уже третье видеообращение журналиста, записанное в плену у ИГ. Ранее в интернете появилось видео, на котором Кэнтли рассказал, что попал в плен в Сирии в 2012 году.
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
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