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    Дебора Ли Джеймс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Министр американских ВВС Дебора Ли Джеймс
    Министр ВВС США считает Россию угрозой номер один
    04:56 05.12.2016
    1668РФ и США: железный занавес
    Американские военные политики отмечают, что разработки России в сфере кибербезопасности, космоса, ядерного потенциала и противоракетной обороны в последние десятилетия потребуют внесения изменений в проект оборонного бюджета на 2018 год.
    Истребитель F-22 ВВС США. Архивное фото
    ВВС США потеряли 19 человек в операции против ИГ
    10:45 08.03.2016
    480Военная кампания против "Исламского государства"
    Соответствующее заявление в понедельник сделала министр ВВС Дебора Ли Джеймс. По ее словам, восемь из 19 летчиков погибли "в результате действий противника".
    Флаг США
    Министр ВВС США назвала РФ "самой большой угрозой" нацбезопасности
    03:33 09.07.2015
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    Дебора Ли Джеймс отметила, что усилением своего присутствия в Европе Вашингтон отвечает на последние "вызывающие беспокойство" действия Российской Федерации.
    Военнослужащие ВВС США. Архивное фото
    ВВС США из-за России могут разместить в Европе истребители F-22
    02:57 16.06.2015
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    Как заявила министр американских ВВС Дебора Ли Джеймс, США рассматривают возможность размещения в Европе истребителей пятого поколения F-22 "из-за того, что происходит в России".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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