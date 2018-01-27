наверх
28.01.201801:49
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Корейский кризис. США модернизировали "мать всех бомб"

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (811)

    (обновлено: )24012
    По словам представителя ВВС капитана Эмили Грабовски, авиабомба массой более 13 тонн и зарядом почти в 2,5 тонны взрывчатки способна проникать в грунт на глубину до 61 метра, ее может нести только бомбардировщик B-2.
    Бомбардировщик B-2
    wikipedia

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. США модернизировали свой мощнейший неядерный боеприпас — авиабомбу GBU-57, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ВВС капитана Эмили Грабовски.

    Пентагон опубликовал видео удара США «матерью всех бомб» в Афганистане
    канал RT на
    Обнародовано видео удара США "матерью всех бомб" в Афганистане

    Новая модификация "более эффективна против хорошо защищенных и расположенных глубоко под землей целей". Эта авиабомба массой более 13 тонн и зарядом почти в 2,5 тонны взрывчатки способна проникать в грунт на глубину до 61 метра, ее может нести только бомбардировщик B-2. GBU-57 может использоваться против подземных сооружений в КНДР, отношения США с которой продолжают оставаться напряженными, говорится в статье.

    Бомбардировщики B-2 в январе были размещены на острове Гуам в Тихом океане. Были ли направлены в этот регион и GBU-57, Грабовски уточнить отказалась.

    В апреле прошлого года США применили в Афганистане бомбу GBU-43/B, которая получила прозвище "мать всех бомб". По данным Пентагона, взрыв боеприпаса массой 9,5 тонн уничтожил 36 террористов, позднее в СМИ появилась информация, что боевики потерь не понесли.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает