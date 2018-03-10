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    Абдалла II

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Король Иордании Абдалла Второй в Сеуле. Архивное фото
    Король Иордании о беженцах из Сирии: мы достигли своих лимитов
    03:10 16.08.2016
    53РФ и США: железный занавес
    По словам, короля Иордании Абдаллы II, получаемая от мирового сообщества помощь едва покрывает 35% затрат на обеспечение беженцев. Он также завил, что ценит оказываемую помощь, но приток беженцев бросает новые вызовы стране.
    Крушение российского Су-24 на границе Сирии и Турции
    Король Иордании соболезнует РФ из-за потери пилота
    16:12 24.11.2015
    219Россия - Турция. Восстановление отношений
    Абдалла II на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что соболезнует от имени народа Иордании "в связи с ужасной, варварской террористической атакой, в результате которой погибли россияне. Также в связи с потерей вашего пилота сегодня".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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