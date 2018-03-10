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    ВВС Франции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Dassault Mirage 2000
    Французские ВВС нанесли авиаудары по нефтяным объектам ИГ на севере Сирии
    22:46 01.01.2016
    168Военная кампания против "Исламского государства"
    Французские ВВС нанесли авиаудары по нескольким нефтяным объектам террористической организации "Исламское государство" близ сирийского города Ракка на севере страны, сообщил глава Минобороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.
    Самолет ВВС Франции. Архивное фото
    Массированный удар по позициям ИГ в Сирии нанесли ВВС Франции
    23:22 15.11.2015
    307Военная кампания против "Исламского государства"
    Как сообщается, первая уничтоженная цель использовалась ИГ как командный центр, центр подготовки джихадистов и склад оружия и боеприпасов. Вторая цель служила лагерем для подготовки террористов.
    Последствия бомбардировки
    Авиаудар ВВС Франции в Сирии уничтожил тренировочный лагерь ИГ - Олланд
    16:45 27.09.2015
    211Военная кампания против "Исламского государства"
    Премьер-министр Франции Мануэль Вальс сообщил, что удары "осуществляются в целях самообороны". "Французские самолеты ударили по лагерю ИГ в сирийском городе Дайр-эз-Заур. Цели были уничтожены", - говорится в сообщении.
    Истребители
    Франция доставила в Иорданию истребители для борьбы с ИГ
    13:27 23.11.2014
    55Военная кампания против "Исламского государства"
    "Наши истребители дислоцировались в Аммане, Иордания", - приводит агентство Франс Пресс слова премьер-министра Франции Мануэля Вальса.
    Истребитель. Архивное фото
    Франция разместит в Иордании шесть истребителей для борьбы с ИГ
    17:27 19.11.2014
    49Военная кампания против "Исламского государства"
    Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что в Иорданию будут направлены шесть истребителей Mirage.
    Ситуация в Ираке. Архивное фото
    Французская авиация нанесла первые удары по целям в Ираке - ТВ
    12:27 19.09.2014
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    По словам источника, операция проведена утром в пятницу, удары наносились по складам с оружием.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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