Французские ВВС нанесли авиаудары по нескольким нефтяным объектам террористической организации "Исламское государство" близ сирийского города Ракка на севере страны, сообщил глава Минобороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Премьер-министр Франции Мануэль Вальс сообщил, что удары "осуществляются в целях самообороны". "Французские самолеты ударили по лагерю ИГ в сирийском городе Дайр-эз-Заур. Цели были уничтожены", - говорится в сообщении.
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По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.