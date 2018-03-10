По информации правозащитного центра "Весна", информация правозащитников о приведении в исполнение смертного приговора в отношении Геннадия Яковицкого подтвердилась. Он был расстрелян в СИЗО №1 Минска вместе с Иваном Кулешом и Сергеем Хмелевским.
Представитель Саудовской Аравии выразил "глубокое сожаление" тем, что генсека ООН Пан Ги-Муна обеспокоили природа обвинений. По его, словам эти люди были преданы "справедливому и беспристрастному суду без учета их конфессиональной принадлежности".
В Иране не утихает возмущение казнью в Саудовской Аравии известного шиитского проповедника Нимра аль-Нимра. Жители Тегерана собрались в понедельник в мечети имама Хуссейна, неся в руках портреты клерика, которого теперь здесь называют "мучеником".
Ранее Обама заявил, что США самым серьезным образом осуждают жестокое убийство Юкавы, и пообещал вместе с Японией "работать над тем, чтобы отдать под суд убийц и продолжать решительные действия по уничтожению ИГ".
МИД РФ подтвердил казнь россиянина в Пакистане. Ранее о казни человек, обвиняемых в покушении на экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа, в том числе россиянина Ахласа Ахлака, сообщила пакистанская газета Dawn.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".