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    казнь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Взятка. Архивное фото
    Украинцы требуют ввести смертную казнь за коррупцию
    18:14 26.11.2017
    539Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Согласно тексту петиции, за 26 лет независимости Украины давно стало понятно, что чиновники не понимают: "Они как воровали, так и будут воровать. А под страхом смерти хищений станет меньше".
    Следственный изолятор Володарка
    В Белоруссии привели в исполнение еще один смертный приговор - правозащитники
    23:20 01.12.2016
    264
    По информации правозащитного центра "Весна", информация правозащитников о приведении в исполнение смертного приговора в отношении Геннадия Яковицкого подтвердилась. Он был расстрелян в СИЗО №1 Минска вместе с Иваном Кулешом и Сергеем Хмелевским.
    Колонна автомобилей с боевиками ИГ. Архивное фото
    Боевики ИГ казнили 16 человек в Мосуле - источник
    03:12 23.10.2016
    118Военная кампания против "Исламского государства"
    По информации источника в провинции Найнава, административным центром которой является Мосул, группировка ИГ казнила 16 жителей Мосула, сбросив их с Третьего моста.
    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    ООН подтверждает информацию о казни боевиками ИГ мирных сирийцев в Дейр-эз-Зоре
    21:47 19.01.2016
    147Сирия: военное противостояние.
    Жители провинции в субботу сообщили, что в Дэйр-эз-Зоре, куда ранее Россия поставляла гуманитарную помощь, боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) убили 280 человек.
    Заседание СБ ООН
    Саудовская Аравия заявила, что обеспечила проповеднику ан-Нимру справедливый суд
    02:27 05.01.2016
    210Казнь проповедника в Саудовской Аравии: массовые протесты
    Представитель Саудовской Аравии выразил "глубокое сожаление" тем, что генсека ООН Пан Ги-Муна обеспокоили природа обвинений. По его, словам эти люди были преданы "справедливому и беспристрастному суду без учета их конфессиональной принадлежности".
    В Иране не утихает возмущение казнью шиитского проповедника. Видео
    В Иране не утихает возмущение казнью шиитского проповедника 
    01:54 05.01.2016
    192Казнь проповедника в Саудовской Аравии: массовые протесты
    В Иране не утихает возмущение казнью в Саудовской Аравии известного шиитского проповедника Нимра аль-Нимра. Жители Тегерана собрались в понедельник в мечети имама Хуссейна, неся в руках портреты клерика, которого теперь здесь называют "мучеником".
    Флаг организации ИГ. Архивное фото
    Боевики ИГ сожгли заживо более 40 человек в западной провинции Ирака
    16:15 21.02.2015
    531Военная кампания против "Исламского государства"
    Как сообщается, казненные были сотрудниками местной полиции и членами проправительственного вооруженного формирования "Ас-Сахва" и относились к одному из суннитских племен.
    Египетский флаг
    Египет объявил траур после убийства боевиками ИГ египетских христиан
    00:15 16.02.2015
    265Военная кампания против "Исламского государства"
    Президент Египта выразил свои соболезнования родственникам погибших и постановил срочно созвать Совет национальной обороны страны. Он объявил семидневный траур.
    Барак Обама. Архивное фото
    Обама выразил премьеру Японии соболезнования в связи казнью японца
    10:29 25.01.2015
    130
    Ранее Обама заявил, что США самым серьезным образом осуждают жестокое убийство Юкавы, и пообещал вместе с Японией "работать над тем, чтобы отдать под суд убийц и продолжать решительные действия по уничтожению ИГ".
    Human Rights Watch
    В HRW заявляют о недопустимости смертной казни
    05:18 22.12.2014
    38
    Недопустимость смертной казни, утверждает программный директор Human Rights Watch по России Татьяна Локшина, определяется как право человека на жизнь, которое защищено международным правом.
    В Пакистане казнили гражданина России
    В Пакистане казнили гражданина России 
    03:34 22.12.2014
    139
    Со стороны посольства России в Исламабаде и адвокатов гражданина предпринимались усилия по отсрочке приведения приговора в исполнение.
    Здание МИД РФ
    МИД РФ подтвердил, что россиянин Ахлак был казнен в Пакистане
    14:50 21.12.2014
    258
    МИД РФ подтвердил казнь россиянина в Пакистане. Ранее о казни человек, обвиняемых в покушении на экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа, в том числе россиянина Ахласа Ахлака, сообщила пакистанская газета Dawn.
    Российский флаг. Архивное фото
    Посольство РФ в Пакистане направило ноту с просьбой отложить казнь россиянина
    05:47 21.12.2014
    186
    Согласно информации, приказ об исполнении приговора принят. Россиянин Ахлас Ахлак может быть повешен в соответствии с местным законодательством.
    Первез Мушарраф. Архивное фото
    В Пакистане собираются казнить россиянина по делу о покушении на Мушаррафа
    02:52 21.12.2014
    85
    По информации адвоката, казнь будет приведена в исполнение только после встречи с его близкими родственниками - отцом, являющимся гражданином Пакистана, и матерью - гражданкой РФ.
    Флаг организации ИГ. Архивное фото
    Боевики ИГ заявили, что обезглавили пленного американца
    11:48 16.11.2014
    648Вооруженный конфликт в Сирии.
    На одном из исламистских сайтов в интернете ИГ опубликовало видеозаявление о расправе. Кэссиг работал в Сирии в гуманитарной организации.
    Флаг Великобритании
    Британия проверяет данные о ранении боевика, казнившего Джеймса Фоули
    07:45 16.11.2014
    64
    Согласно информации, он был ранен в ходе авиаударов коалиции по позициям группировки "Исламское государство" в Ираке.
    Флаг ЕС
    ЕС призвал власти Белоруссии ввести мораторий на казнь
    16:19 13.10.2014
    80
    Белоруссия - единственная европейская страна, где выносятся и приводятся в исполнение смертные приговоры.
    Флаг Китая
    Восемь человек, обвиненных в терроризме, казнены в Китае
    09:39 24.08.2014
    65
    Еще один человек приговорен к пожизненному заключению и четверо получили сроки от пяти до двадцати лет.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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