Премьер-министр Арсений Яценюк обсудил с генсеком ОЭСР перспективные направления развития сотрудничества, в том числе помощь со стороны ОЭСР в привлечении инвесторов в Украину, учитывая объявленную правительством масштабную приватизацию, сообщает пресс-служба Кабмина.
Украина намерена присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), заявил премьер Николай Азаров в ходе встречи с председателем Совета кантонов парламента Швейцарии Филиппо Ломбарди.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".