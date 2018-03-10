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    ОЭСР

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Архивное фото
    Яценюк обсудил с генсеком ОЭСР привлечение инвесторов в Украину
    17:31 13.05.2015
    100Ситуация в экономике Украины
    Премьер-министр Арсений Яценюк обсудил с генсеком ОЭСР перспективные направления развития сотрудничества, в том числе помощь со стороны ОЭСР в привлечении инвесторов в Украину, учитывая объявленную правительством масштабную приватизацию, сообщает пресс-служба Кабмина.
    Святослав Цеголко
    Украина приняла "дорожную карту" меморандума о сотрудничестве с ОЭСР
    13:02 22.04.2015
    159
    Как отметил Святослав Цеголко, "меморандум с ОЭСР поможет Украине бороться с коррупцией, заниматься реформами и будет способствовать установлению верховенства права".
    Японская иена
    Спад ВВП Японии по итогам июля-сентября составил 1,9% в годовом исчислении
    02:47 08.12.2014
    50
    Уточненные данные оказались хуже опубликованных в середине ноября - тогда правительство ожидало квартального спада в пределах 0,4%, в пересчете на год это соответствует спаду в 1,6%.
    График состояния рынка. Архивное фото
    Рост ВВП стран G20 на 2% увеличит мировую экономику на $2 трлн - коммюнике
    06:37 16.11.2014
    55
    Также, согласно принятому по итогам саммита "двадцатки" коммюнике, это приведет к созданию миллионов рабочих мест.
    Жозе Мануэл Баррозу
    Угрозы рецессии экономики стран еврозоны больше нет - Баррозу
    16:41 19.10.2014
    119
    "Я не думаю, что мы возвращаемся к рецессии. Конечно мы должны избегать благодушия и самоуспокоенности ", - сказал Баррозу в интервью телеканалу Би-Би-си.
    Греческий флаг
    ОЭСР: экономика Греции начнет расти в 2015 году
    12:06 06.05.2014
    30
    Экономический спад в Греции подходит к концу, в текущем году снижение ВВП составит всего 0,3%, а в следующем - греческая экономика покажет рост на 1,9%.
    Министерство иностранных дел РФ в Москве
    МИД России сожалеет, что ОЭСР приостановила диалог с Москвой
    15:30 14.03.2014
    16Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Москва сожалеет в связи с решением Организации экономического сотрудничества и развития приостановить "на время" переговорный процесс с РФ, но сохранит прежний курс на вступление в организацию.
    Российский флаг
    ОЭСР первой проверила экономику РФ на прочность, выбрав Украину
    18:55 13.03.2014
    42
    Решение ОЭСР приостановить переговоры о членстве России в этой организации - это пока лишь проба пера, которая впоследствии может обернуться для экономики РФ удорожанием кредитов, считают эксперты.
    Российский флаг
    ОЭСР приостановила подготовку к вступлению России в организацию
    13:36 13.03.2014
    15
    Организация экономического сотрудничества и развития приостанавливает процесс вступления России в организацию, говорится в сообщении ОЭСР.
    Таблетки
    СМИ: все больше людей из богатых стран принимают антидепрессанты
    10:42 21.11.2013
    18
    Врачи все чаще прописывают антидепрессанты людям из богатых, развитых стран. Экономический кризис сыграл не последнюю роль в том, что жители многих стан буквально "подсели" на антидепрессанты.
    Логотип Организации экономического сотрудничества и развития
    Украина присоединилась к форуму по налоговой прозрачности ОЭСР
    12:31 23.10.2013
    21
    Украина стала 121-м членом форума - крупнейшей в мире организации по обмену налоговой информацией между компетентными службами стран-членов.
    Премьер-министр Украины Николай Азаров
    Украина хочет присоединиться к ОЭСР, заявил Азаров
    19:34 03.07.2013
    15
    Украина намерена присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), заявил премьер Николай Азаров в ходе встречи с председателем Совета кантонов парламента Швейцарии Филиппо Ломбарди.
    Пекин
    США уступят статус крупнейшей экономики мира Китаю в 2016 году - ОЭСР
    13:30 09.11.2012
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    Высокие темпы старения населения, например, в Японии и странах еврозоны, приведут к ухудшению их позиций. На их место придут страны с большим количеством молодого населения - Индонезия и Бразилия.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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