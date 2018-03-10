По словам председателя совета министров ЛНР, Украина не готова признать ЛНР как делового партнера. "Мы готовы сотрудничать, готовы продавать, готовы реализовывать уголь тем, кому он нужен", - говорится в сообщении.
Как сообщил премьер-министр самопровозглашенной Луганской народной республики Геннадий Цыпкалов, поставки газа начнутся в 18.00. По его словам, российский газ будет идти через газопровод "Прохоровка-Платово".
По словам Геннадия Цыпкалова, переговоры еще идут, прорабатываются моменты поставки, возможности есть, газопроводы готовы для приемки газа. Также Пургин сообщил, что договоренности о поставках российского газа в ДНР в настоящее время нет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".