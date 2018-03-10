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    Геннадий Цыпкалов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Уголь
    В ЛНР заявили, что Украина ведет переговоры с республикой о закупке угля
    14:51 02.08.2015
    1057Энергетика Украины в режиме ЧП.
    По словам председателя совета министров ЛНР, Украина не готова признать ЛНР как делового партнера. "Мы готовы сотрудничать, готовы продавать, готовы реализовывать уголь тем, кому он нужен", - говорится в сообщении.
    Ситуация в Луганске
    В Луганской области впервые за долгое время прогремели взрывы
    12:13 04.03.2015
    1055Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Специальный корреспондент в Луганске Надежда Чернуха сообщила, что с вечера вторника впервые за долгое время сообщили о выстрелах – это был Перевальский район, город Алчевск.
    Денежные купюры и газ
    Трехстороннее переговоры по газу в Брюсселе. Итоги
    16:33 03.03.2015
    1046Переговоры по газу: Украина - РФ
    В Брюсселе 2 марта встретились участники соглашения по так называемому "зимнему пакету" - Еврокомиссия, "Газпром" и "Нафтогаз Украины", чтобы обсудить его реализацию.
    Разрушенный поселок Чернухино
    Разрушенный поселок Чернухино в Луганской области 
    12:45 26.02.2015
    2163
    Губернатор Луганской области Геннадий Москаль заявил в пятницу, что поселок Чернухино перешел под контроль ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики.
    Газовая конфорка
    Кто должен платить за российский газ для Донбасса? Мнение Землянского
    14:11 21.02.2015
    1751Переговоры по газу: Украина - РФ
    По словам Андрея Коболева, "Нафтогаз Украины" не намерен оплачивать поставки природного газа "Газпромом" в ДНР и ЛНР, если российский холдинг предъявит счет.
    Компрессорная станция
    В ЛНР заявили о договоренностях по поставкам газа из РФ в Донбасс
    17:20 19.02.2015
    267Украина: между миром и войной
    Как сообщил премьер-министр самопровозглашенной Луганской народной республики Геннадий Цыпкалов, поставки газа начнутся в 18.00. По его словам, российский газ будет идти через газопровод "Прохоровка-Платово".
    Трубопровод. Архивное фото
    Переговоры по газу из РФ в Донбасс ведутся, договоренности пока нет - ЛНР
    16:08 19.02.2015
    162Украина: между миром и войной
    По словам Геннадия Цыпкалова, переговоры еще идут, прорабатываются моменты поставки, возможности есть, газопроводы готовы для приемки газа. Также Пургин сообщил, что договоренности о поставках российского газа в ДНР в настоящее время нет.
    Флаг Японии
    Япония ввела санкции в отношении ряда лиц и организаций в Донбассе
    08:44 09.12.2014
    120Реакция в мире на события в Украине
    В числе организаций, попавших в новый санкционный список, значатся "ДНР", "ЛНР", Луганская гвардия, Армия Юго-Востока, община "Соболь", Народное ополчение Донбасса, батальон "Восток" и другие.
    Геннадий Цыпкалов
    Кресло премьера "ЛНР" вновь досталось Цыпкалову - Плотницкий
    13:09 25.11.2014
    165Выборы в "ДНР"-"ЛНР" шаг к независимости?
    Отвечая на вопрос, планируется ли проведение в республике муниципальных выборов, Плотницкий сообщил, что пока этот вопрос находится в стадии обсуждения.
    Ополченцы на танке в Луганске
    Премьер "ЛНР": выбор сделан - отдельная "Луганская народная республика"
    18:01 15.09.2014
    9141Восток: как соблюдается режим прекращения огня
    Премьер-министр "ЛНР" Геннадий Цыпкалов, комментируя предложения властей Украины по статусу Донбасса, заявил, что выбор уже сделан - отдельная "Луганская народная республика".
    Денежные купюры: евро. Архивное фото
    Премьер "ЛНР" заявил, что у него нет счетов, которые ЕС заблокировал
    13:18 12.09.2014
    100Новые санкции в отношении России.
    "С одной стороны, я немного благодарен тому, что я узнал о существовании счетов несуществующих. Спасибо им за то, что они их сделали. Евросоюз заблокировал несуществующие счета", - сказал Цыпкалов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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