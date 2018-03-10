Среди лидеров движения - заместитель лидера Народного ополчения Донбасса Мирослав Руденко, депутат Верховного совета "ДНР" Сергей Ковальчук, а также известный в регионе общественный деятель Евгений Орлов.
Власти "ДНР" не получали уведомления от Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении "режима тишины" с вечера вторника, однако стрельбы и взрывов в Донецке нет, заявили РИА Новости в пресс-службе самопровозглашенной республики.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".