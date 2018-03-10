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    Мирослав Руденко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Флаг Японии
    Япония ввела санкции в отношении ряда лиц и организаций в Донбассе
    08:44 09.12.2014
    120Реакция в мире на события в Украине
    В числе организаций, попавших в новый санкционный список, значатся "ДНР", "ЛНР", Луганская гвардия, Армия Юго-Востока, община "Соболь", Народное ополчение Донбасса, батальон "Восток" и другие.
    Человек в каске с флагом ДНР.
    В "ДНР" создали еще одно предвыборное движение
    17:59 09.10.2014
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    Среди лидеров движения - заместитель лидера Народного ополчения Донбасса Мирослав Руденко, депутат Верховного совета "ДНР" Сергей Ковальчук, а также известный в регионе общественный деятель Евгений Орлов.
    Ополчение в Донецке. Архивное фото
    "ДНР" заявляет, что Киев не уведомлял их о "режиме тишины"
    21:07 07.10.2014
    452"Режим тишины" на Донбассе.
    Власти "ДНР" не получали уведомления от Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении "режима тишины" с вечера вторника, однако стрельбы и взрывов в Донецке нет, заявили РИА Новости в пресс-службе самопровозглашенной республики.
    Сопредседатель президиума ДНР Мирослав Руденко
    Ополченцы обвинили военных в продолжении обстрелов - "ДНР"
    10:35 24.06.2014
    232Переговоры по Юго-Востоку
    Представители "Донецкой народной Республики" во вторник опровергли заявления Киева о том, что ополченцы не соблюдают перемирие, и в свою очередь обвинили силовиков в продолжении обстрелов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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