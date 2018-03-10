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    Александр Мертен

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Генеральный представитель Росатома в Украине Александр Мертен
    "Росатом" в Украине: мы не занимаемся политикой
    13:55 24.04.2015
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    В "Росатоме" надеются, что политическая конъюнктура не будет иметь влияния на развитие отношений Украины и России в атомной отрасли, а также на то, что намеченные ранее совместные проекты скоро будут реализованы.
    Промежуточный контроль при изготовлении топлива
    Собственный завод ядерного топлива сделает Украину поставщиком в ЕС
    16:03 22.12.2014
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    Глава "Русатом – Международная Сеть" подчеркнул, что в результате реализации проекта появится предприятие с контрольным пакетом госконцерна "Ядерное топливо", которое будет отчислять налоги в бюджет и создаст 500 рабочих мест.
    Стенд Росатома. Архивное фото
    РФ: Киев официально не отказывался от совместных с "Росатомом" проектов
    16:57 18.12.2014
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    Как отмечается, эти проекты важные и приоритетные, и способны помочь экономике Украины.
    Стенд Росатома. Архивное фото
    Глава украинского офиса "Росатома" стал президентом международной сети корпорации
    16:32 03.09.2014
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    Александр Мертен со 2 сентября 2014 года назначен президентом ЗАО "Русатом - Международная Сеть", сообщает пресс-служба корпорации.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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