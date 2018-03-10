В "Росатоме" надеются, что политическая конъюнктура не будет иметь влияния на развитие отношений Украины и России в атомной отрасли, а также на то, что намеченные ранее совместные проекты скоро будут реализованы.
Глава "Русатом – Международная Сеть" подчеркнул, что в результате реализации проекта появится предприятие с контрольным пакетом госконцерна "Ядерное топливо", которое будет отчислять налоги в бюджет и создаст 500 рабочих мест.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".