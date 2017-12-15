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    В Германии рухнул самолет, трое погибших

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    Легкомоторный самолет Cessna разбился в городе Равенсбург, федеральная земля Баден-Вюртемберг. Он направлялся из Франкфурта в город Фридрихсхафен и рухнул в районе лесного массива в Равенсбурге.
    В Германии рухнул частный самолет, трое погибших
    stuttgarter-nachrichten

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. На юге Германии в авиакатастрофе погибли три человека, сообщает газета Stuttgarter Nachrichten.

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    Легкомоторный самолет Cessna разбился в городе Равенсбург, федеральная земля Баден-Вюртемберг. Он направлялся из Франкфурта в город Фридрихсхафен и рухнул в районе лесного массива в Равенсбурге.

    "По нашим данным, речь идет о трех пассажирах, которые стали жертвами крушения самолета", — заявили в местной полиции. Причина крушения пока неизвестна.

    Ранее сообщалось, самолет авиакомпании West Wind Aviation, на борту которого находились 25 человек, потерпел крушение недалеко от канадского населенного пункта Фонд-дю-Лак.

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