В Германии рухнул самолет, трое погибших

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. На юге Германии в авиакатастрофе погибли три человека, сообщает газета Stuttgarter Nachrichten.

Легкомоторный самолет Cessna разбился в городе Равенсбург, федеральная земля Баден-Вюртемберг. Он направлялся из Франкфурта в город Фридрихсхафен и рухнул в районе лесного массива в Равенсбурге.

"По нашим данным, речь идет о трех пассажирах, которые стали жертвами крушения самолета", — заявили в местной полиции. Причина крушения пока неизвестна.

Ранее сообщалось, самолет авиакомпании West Wind Aviation, на борту которого находились 25 человек, потерпел крушение недалеко от канадского населенного пункта Фонд-дю-Лак.