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    Cessna

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Самолет Cessna. Архивное фото
    Высокопоставленный чиновник погиб в авиакатастрофе в Мексике
    22:28 30.07.2015
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    По данным властей, самолет Cessna вылетел с взлетно-посадочной полосы одной из местных шахт и направлялся в штат Дуранго. На его борту, помимо чиновника, находись двое сотрудников шахты и еще один человек. Все они погибли.
    Самолет Cessna. Архивное фото
    Легкомоторный самолет разбился к югу от Тасмании
    14:36 29.12.2014
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    Как отмечается, самолет использовался для съемки океанской регаты Ролекс Сидней-Хобарт.
    Самолет Cessna. Архивное фото
    В Колумбии рухнул самолет, семеро погибших
    22:27 25.12.2014
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    На его борту были шесть пассажиров и пилот, никто не выжил. Самолет вылетел из города Букараманга в Малагу в среду, после чего пропал с экранов радаров.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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