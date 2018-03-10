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    Малага

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Пассажир авиарейса Лондон - Малага вышел на крыло самолета
    В Испании пассажир самолета вышел на крыло через аварийный выход 
    12:21 03.01.2018
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    Гражданин Польши заявил, что из-за приступа астмы и паники он решил активировать дверь аварийного выхода. Его задержала служба безопасности аэропорта Малаги.
    Взрыв газа в кафе в Малаге
    Число раненых при взрыве в кафе в Малаге возросло до 90 человек
    14:46 02.10.2016
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    Представитель аварийно-спасательной службы сообщил, что из 90 раненых 50 были доставлены в больницы, остальные смогли обратиться в медучреждения самостоятельно.
    Полиция Испании
    Вертолет с тонной гашиша разбился в Испании
    23:11 28.01.2015
    105
    На борту было обнаружено, приблизительно, от 800 до тысячи килограмм гашиша.
    Самолет Cessna. Архивное фото
    В Колумбии рухнул самолет, семеро погибших
    22:27 25.12.2014
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    На его борту были шесть пассажиров и пилот, никто не выжил. Самолет вылетел из города Букараманга в Малагу в среду, после чего пропал с экранов радаров.
    Игроки ФК Реал Мадрид. Архивное фото
    Защитник "Реала" Арбелоа заболел и не сыграет в матче Примеры с "Малагой"
    14:30 29.11.2014
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    Встреча команд состоится в субботу в Малаге и начнется в 21:00 по киевскому времени. В текущем сезоне 31-летний Арбелоа провел за "Реал" 14 игр.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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