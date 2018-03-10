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Малага
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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В Испании пассажир самолета вышел на крыло через аварийный выход
12:21 03.01.2018
647
Гражданин Польши заявил, что из-за приступа астмы и паники он решил активировать дверь аварийного выхода. Его задержала служба безопасности аэропорта Малаги.
Число раненых при взрыве в кафе в Малаге возросло до 90 человек
14:46 02.10.2016
288
Представитель аварийно-спасательной службы сообщил, что из 90 раненых 50 были доставлены в больницы, остальные смогли обратиться в медучреждения самостоятельно.
Вертолет с тонной гашиша разбился в Испании
23:11 28.01.2015
105
На борту было обнаружено, приблизительно, от 800 до тысячи килограмм гашиша.
В Колумбии рухнул самолет, семеро погибших
22:27 25.12.2014
58
На его борту были шесть пассажиров и пилот, никто не выжил. Самолет вылетел из города Букараманга в Малагу в среду, после чего пропал с экранов радаров.
Защитник "Реала" Арбелоа заболел и не сыграет в матче Примеры с "Малагой"
14:30 29.11.2014
37
Встреча команд состоится в субботу в Малаге и начнется в 21:00 по киевскому времени. В текущем сезоне 31-летний Арбелоа провел за "Реал" 14 игр.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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В Испании пассажир самолета вышел на крыло через аварийный выход
12:21 03.01.2018
647
Гражданин Польши заявил, что из-за приступа астмы и паники он решил активировать дверь аварийного выхода. Его задержала служба безопасности аэропорта Малаги.
В Испании пассажир самолета вышел на крыло через аварийный выход
12:21 03.01.2018
647
Гражданин Польши заявил, что из-за приступа астмы и паники он решил активировать дверь аварийного выхода. Его задержала служба безопасности аэропорта Малаги.
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