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    Происшествия

    В Карпатах местные жители сообщают о падении самолета - СМИ

    (обновлено: )64410
    На место падения отправились два отряда спасателей - 12 человек. На 16 апреля, запланированы мероприятия по продолжению поисковых работ, к которым будут привлечены волонтеры и квадрокоптер.
    Карпаты
    RIA News

    КИЕВ, 16 апр – РИА Новости Украина. В Ивано-Франковской области спасатели ищут самолет, который мог упасть в Карпатах в районе Яремчи, сообщает сайт "Курс".

    На месте крушения самолета в Алжире
    REUTERS Ramzi Boudina
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    Вечером 15 апреля житель села Микуличин сообщил, что, вероятно, в горной лесной местности урочище Лисновы Яремчанского района упал самолет. Было установлено, что полеты в течение дня осуществляли только рейсовые воздушные суда,  любые другие воздушные суда не были зарегистрированы.

    На место предполагаемого падения отправились два отряда спасателей — 12 человек. На сегодня, 16 апреля, запланированы мероприятия по продолжению поисковых работ, к которым будут привлечены волонтеры и квадрокоптер.

    Дополнительных сообщений о падении воздушного судна в районе поиска от жителей близлежащих территорий не поступало.

    Ранее сообщалось, что самолет Вооруженных сил Алжира потерпел крушение утром в среду в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Он рухнул всего через несколько минут после взлета.

     

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