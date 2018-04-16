В Карпатах местные жители сообщают о падении самолета - СМИ

КИЕВ, 16 апр – РИА Новости Украина. В Ивано-Франковской области спасатели ищут самолет, который мог упасть в Карпатах в районе Яремчи, сообщает сайт "Курс".

Вечером 15 апреля житель села Микуличин сообщил, что, вероятно, в горной лесной местности урочище Лисновы Яремчанского района упал самолет. Было установлено, что полеты в течение дня осуществляли только рейсовые воздушные суда, любые другие воздушные суда не были зарегистрированы.

На место предполагаемого падения отправились два отряда спасателей — 12 человек. На сегодня, 16 апреля, запланированы мероприятия по продолжению поисковых работ, к которым будут привлечены волонтеры и квадрокоптер.

Дополнительных сообщений о падении воздушного судна в районе поиска от жителей близлежащих территорий не поступало.

Ранее сообщалось, что самолет Вооруженных сил Алжира потерпел крушение утром в среду в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Он рухнул всего через несколько минут после взлета.