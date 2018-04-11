Фото дня. Крушение военного самолета в Алжире, погибли 257 человек

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Самолет Вооруженных сил Алжира потерпел крушение утром в среду в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Он рухнул всего через несколько минут после взлета.
Самолет упал в районе сельскохозяйственных полей и загорелся. Очевидцы сообщают, что лайнер летел на очень небольшой высоте, у него горел правый двигатель. У лайнера на месте крушения особенно повреждена передняя часть фюзеляжа.
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По данным Минобороны Алжира, число жертв катастрофы, по предварительным данным, составило 257 человек: 247 военных и членов их семей и десять членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.
#البليدة #crash— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) 11 апреля 2018 г.
فيديو حصري لـ #سقوط الطائرة العسكرية بالقرب من #مطار #بوفاريك pic.twitter.com/L3lmz0xqRR
Глава МИД Украины Павел Климкин выразил соболезнования в связи с катастрофой военно-транспортного самолета Ил-76 в Алжире.
"Потрясен большим количеством людей, погибших в Алжире в результате крушения военного самолета. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", — написал украинский министр в Twitter.
Shocked by great number of people died in Algeria military plane crash. I express my deepest condolences to the families and relatives of the victims.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 апреля 2018 г.