Фото дня. Крушение военного самолета в Алжире, погибли 257 человек

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Самолет Вооруженных сил Алжира потерпел крушение утром в среду в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Он рухнул всего через несколько минут после взлета.

Самолет упал в районе сельскохозяйственных полей и загорелся. Очевидцы сообщают, что лайнер летел на очень небольшой высоте, у него горел правый двигатель. У лайнера на месте крушения особенно повреждена передняя часть фюзеляжа.

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По данным Минобороны Алжира, число жертв катастрофы, по предварительным данным, составило 257 человек: 247 военных и членов их семей и десять членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.

​Глава МИД Украины Павел Климкин выразил соболезнования в связи с катастрофой военно-транспортного самолета Ил-76 в Алжире.

"Потрясен большим количеством людей, погибших в Алжире в результате крушения военного самолета. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", — написал украинский министр в Twitter.