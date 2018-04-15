Самолет, летевший в Пекин, совершил экстренную посадку из-за нападения на борту

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Самолет авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань из соображений безопасности после того, как один из пассажиров, предположительно, напал на бортпроводника.

Самолёт, совершавший рейс CA1350, вылетел из города Чанша в провинции Хунань в 8.40 по местному времени и должен был приземлиться в 11.00 в международном аэропорту Пекина.

"Из-за незаконного вмешательства самолёт авиакомпании Air China, совершавший рейс из города Чанша в Пекин, был вынужден совершить экстренную посадку в 9.58 в международном аэропорту Чжэнчжоу. Все пассажиры уже благополучно покинули самолёт и находятся в зале ожидания. Аэропорт работает в штатном режиме", — говорится в опубликованном заявлении администрации воздушной гавани.

Как сообщает телеканал CGTN, во время полёта один из пассажиров, предположительно, напал на члена экипажа. Из-за этого самолёт был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Чжэнчжоу.

По данным телеканала, все пассажиры, кроме подозреваемого, уже покинули самолёт и находятся в зале ожидания. На месте происшествия работает полиция.

Напомним, в минувшем году в России в самолете произошла драка, лайнер вынужденно сел.