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    Самолет, летевший в Пекин, совершил экстренную посадку из-за нападения на борту

    (обновлено: )105
    Все пассажиры уже благополучно покинули самолет и находятся в зале ожидания. Аэропорт работает в штатном режиме, говорится в опубликованном заявлении администрации воздушной гавани.
    Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Самолет авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань из соображений безопасности после того, как один из пассажиров, предположительно, напал на бортпроводника.

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    Самолёт, совершавший рейс CA1350, вылетел из города Чанша в провинции Хунань в 8.40 по местному времени и должен был приземлиться в 11.00 в международном аэропорту Пекина.

    "Из-за незаконного вмешательства самолёт авиакомпании Air China, совершавший рейс из города Чанша в Пекин, был вынужден совершить экстренную посадку в 9.58 в международном аэропорту Чжэнчжоу. Все пассажиры уже благополучно покинули самолёт и находятся в зале ожидания. Аэропорт работает в штатном режиме", — говорится в опубликованном заявлении администрации воздушной гавани.

    Как сообщает телеканал CGTN, во время полёта один из пассажиров, предположительно, напал на члена экипажа. Из-за этого самолёт был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Чжэнчжоу.

    По данным телеканала, все пассажиры, кроме подозреваемого, уже покинули самолёт и находятся в зале ожидания. На месте происшествия работает полиция.

    Напомним, в минувшем году в России в самолете произошла драка, лайнер вынужденно сел.

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