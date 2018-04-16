В аэропорту Симферополя "открыли" рейс в галактику "Звездных войн"

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Сотрудники аэропорта Симферополя в день открытия нового терминала устроили в нем развлекательную программу, создав зону космопорта и атмосферу будущего, а на онлайн-табло аэропорта обозначив несколько рейсов на Марс, Венеру и вымышленную планету Корусант, сообщил РИА Новости директор авиапредприятия по связям с общественностью Игорь Лаптев.

Новый терминал аэропорта "Симферополь", строительство которого шло около двух лет, начал в понедельник обслуживание пассажиров, первый рейс авиакомпании NordWind прибыл в Крым из Москвы ("Шереметьево").

Работники аэропорта в день открытия нового терминала воссоздали в нем атмосферу будущего. В здании установлен большой мультимедийный экран космического дизайна, здесь размещено несколько фотозон, в терминале работают роботы, андроиды, трансформеры, герои космических саг и компьютерных игр, косплееры. Снаружи и внутри установлены дизайнерские формы и музыкальные площадки в виде космических кораблей.

"Сегодня, в день открытия нового терминала аэропорта, здесь обыгрывается тема XXII века, тема будущего. Именно сегодня поэтому из нового терминала у нас выполняются рейсы на Венеру, Марс и Корусант, а пассажиры проходят регистрацию из космопорта будущего. Все рейсы указаны на онлайн-табло аэропорта", — сказал Лаптев.

Рейсы выполняются компанией "Космофлот", отметил Лаптев, и будут доступны только в день открытия терминала. Он также отметил, что новый терминал – космопорт будущего – сегодня только отравляет пассажиров на планеты.

"Сегодня мы работаем только на отправку, так как расстояние до этих планет значительное … информация о рейсах будет находиться на онлайн-табло до конца нашей развлекательной программы", — добавил Лаптев.