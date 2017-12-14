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    В мире

    Авиалайнер оставил Новогоднее поздравление над Европой

    (обновлено: )168
    По информации СМИ, елку в небе на высоте 12 тыс. км нарисовал Airbus A380 - крупнейший пассажирский самолет. Пилот совершал испытательный полет для авиакомпании Emirates Air.
    Авиакомпания своеобразно поздравила Европу с Новым годом
    @Airbus

    КИЕВ. 14 дек — РИА Новости Украина. Елку с игрушками напоминает маршрут, которым самолет производства компании Airbus пролетел над Германией. Полет-поздравление длился около 4:00, сообщает Independent.

    Пассажир самолета снял на видео НЛО
    Канал FUSION Tube на Youtube
    Пассажир самолета снял на видео НЛО. Появилось видео

    "Елку в небе на высоте 12 тыс. км нарисовал Airbus A380 — крупнейший пассажирский самолет. Пилот совершал испытательный полет для авиакомпании Emirates Air. Вылетел из Гамбурга в 12.47 по местному времени. Описал фигуру в небе и вернулся в 16.35", — говорится в сообщении.

    В Гамбурге расположен один из заводов компании Airbus.

    "Немного ранних праздничных поздравлений от команды испытателей в Гамбурге" — написали авиастроители в своем Twitter.An early Christmas gif from the @Airbus A380.

    ​Увидеть весь рисунок с земли невозможно — он слишком большой. Дерево растянулось от Гамбурга на севере до Штутгарта на юге.

    Его можно увидеть на сайте который отслеживает маршруты самолетов, таком как flightradar24.

    Ранее сообщалось, что пассажир самолета снял на видео некий летающий объект, парящий рядом с лайнером. Неопознанный объект был замечен в небе над Великобританией.

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