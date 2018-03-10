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    падение

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой. Видео
    Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой 
    23:09 11.02.2018
    15783Авиакатастрофа Ан-148 в России
    В интернете появилось видео падения самолета Ан-148 в Московской области. На 26-ой секунде записи виден взрыв, на волне которого самолет пролетает еще несколько десятков метров и падает.
    Все находившиеся на борту упавшего в Кременчуге вертолета погибли
    В катастрофе вертолета в Кременчуге выживших нет
    21:11 25.01.2018
    2181
    По словам пресс-секретаря Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светланы Рыбалко, по предварительной информации, на борту находились четыре человека, погибли все, кто находился в вертолете.
    Падение метеорита в США. Видео
    В США сняли падение метеорита и последующее землетрясение 
    10:32 17.01.2018
    1422
    В США жители штата Мичиган запечатлели вечером во вторник яркую вспышку в небе, которая, по данным Национальной метеорологической службы, произошла в результате падения метеора.
    Воздушный шар
    Очередная трагедия в Египте, рухнул воздушный шар с туристами
    10:40 05.01.2018
    266
    По информации СМИ, падение воздушного шара в Луксоре произошло из-за сильного порыва ветра. Пострадавших доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь.
    Сломанный позвоночник. В сети появились кадры падения девочки с батута. Видео
    Сломанный позвоночник. В сети появились кадры падения девочки с батута 
    13:28 29.12.2017
    681
    Администрация развлекательного центра в Одессе выложила в сеть видео, на котором запечатлен момент трагического падения 9-летней девочки с батута.
    Криптовалюта биткойн
    Биткоин продолжает стремительное падение
    19:55 22.12.2017
    6057Охота на торговцев биткоинами в Украине
    По состоянию на 19.34 биткоин на бирже Bitfinex опускался на 22,72%, до 12,68 тысячи долларов, в ходе торгов пятницы цена биткоина падала до отметки в 10,7 тысячи долларов.
    Яма, в которую упал военный центре Николаеве
    Стали известны причины гибели военного, упавшего в яму в центре Николаева
    10:38 20.12.2017
    997
    По информации СМИ, согласно данным судебно-медицинской экспертизы, военнослужащий, разбившийся насмерть в яме в центре Николаева находился в состоянии алкогольного опьянения.
    Падение огромного астероида в юго-западной части Китая. Видео
    Падение огромного астероида в юго-западной части Китая 
    17:38 06.10.2017
    1406
    В юго-западной части Китая зафиксировали падение астероида. Падение произвело такой же звуковой эффект, как и взрыв эквивалентном 540 тонн тротила.
    В Киеве мужчина выпал из окна
    В Киеве мужчина выпал из окна - СМИ
    22:38 06.08.2017
    498
    Согласно информации, после падения из окна мужчина погиб. Причины трагедии пока неизвестны. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.
    Фрирайдер Малахов снял свое падение на спуске в Австрии
    Опасное падение на этапе Freeride World Tour. Съемки от первого лица 
    15:13 20.03.2017
    144
    Российский лыжник Иван Малахов снял от первого лица собственное падение во время спуска с горы в рамках соревнований Freeride World Tour. Инцидент произошел в Австрии во время третьего этапа соревнований.
    Скорая помощь в Киеве
    В Киеве в результате падения с 10-го этажа погиб мужчина
    04:39 29.11.2016
    127
    По информации средств массовой информации, в понедельник в Киеве мужчина выпал с 10-го этажа дома. От полученных травм пострадавший умер в автомобиле "скорой помощи".
    Работа валютной биржи
    Фунт стерлингов продолжит падение - экономист
    13:48 24.06.2016
    395Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко прогнозирует, что удешевление фунта стерлингов будет продолжаться еще несколько дней.
    Спасение мальчика из вентиляционной шахты в Киеве
    На столичной Оболони мальчик упал в вентиляционную шахту
    13:04 19.04.2016
    167
    В киевском управлении ГСЧС сообщили, что ребенок провалился вследствие обвала люка вентиляционной шахты на крыше здания пищеблока, на которой он вместе со своими друзьями залез по пожарной лестнице.
    В Ирпене упал башенный кран, один человек погиб, двое пострадали
    Под Киевом упал башенный кран, один человек погиб, двое пострадали
    16:41 28.02.2016
    813
    Согласно информации, погиб мужчина 1979 года рождения и пострадали два мужчины 1981 и 1988 годов рождения, их с травмами различной степени тяжести направили в Ирпенскую городскую больницу.
    Нью-Йорк
    Число пострадавших при падении крана на небоскреб в Нью-Йорке возросло
    22:44 31.05.2015
    997
    Трос крана порвался после попытки поднять тяжелый кондиционер. Началось расследование причин и подробностей происшествия. Пожарная служба осматривает близлежащие здания на предмет повреждений.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой. Видео
    Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой 
    23:09 11.02.2018
    15783
    В интернете появилось видео падения самолета Ан-148 в Московской области. На 26-ой секунде записи виден взрыв, на волне которого самолет пролетает еще несколько десятков метров и падает.
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