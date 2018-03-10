По словам пресс-секретаря Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светланы Рыбалко, по предварительной информации, на борту находились четыре человека, погибли все, кто находился в вертолете.
Российский лыжник Иван Малахов снял от первого лица собственное падение во время спуска с горы в рамках соревнований Freeride World Tour. Инцидент произошел в Австрии во время третьего этапа соревнований.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Российский лыжник Иван Малахов снял от первого лица собственное падение во время спуска с горы в рамках соревнований Freeride World Tour. Инцидент произошел в Австрии во время третьего этапа соревнований.