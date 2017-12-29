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    Сломанный позвоночник. В сети появились кадры падения девочки с батута

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    Администрация развлекательного центра в Одессе выложила в сеть видео, на котором запечатлен момент трагического падения 9-летней девочки с батута.
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    Администрация центра приняла решение выложить в открытый доступ видео с камер наблюдения, когда стало ясно, что много людей потребовали беспристрастного изучения данного случая.

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    Ранее сообщалось, что в Одессе девочка упала с батута в детском развлекательном комплексе и сломала позвоночник. По факту травмирования ребенка в развлекательном комплексе проводят проверку правоохранители. Девочка получила травму в виде закрытого перелома позвоночника.

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