Сломанный позвоночник. В сети появились кадры падения девочки с батута

Администрация центра приняла решение выложить в открытый доступ видео с камер наблюдения, когда стало ясно, что много людей потребовали беспристрастного изучения данного случая.

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Ранее сообщалось, что в Одессе девочка упала с батута в детском развлекательном комплексе и сломала позвоночник. По факту травмирования ребенка в развлекательном комплексе проводят проверку правоохранители. Девочка получила травму в виде закрытого перелома позвоночника.