Очередная трагедия в Египте, рухнул воздушный шар с туристами

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Один турист из США погиб, еще семь человек получили травмы в результате падения воздушного шара в Луксоре на юге Египта, сообщил египетский информационный портал "Аль-Ахрам".

Пострадавших доставили в больницу Луксора, где им оказывается медицинская помощь.

По данным портала, авария произошла из-за сильного порыва ветра.

Это не первый подобный случай в египетском Луксоре, где полеты на воздушных шарах особенно популярны среди туристов.

Воздушный шар 26 февраля 2013 года загорелся на высоте около 300 метров, после чего рухнул над Долиной царей. В корзине шара находился 21 турист. Погибли 19 человек, из них один египтянин и 18 иностранных туристов, двое были доставлены в больницу. Среди находившихся на воздушном шаре были жители Гонконга, Японии, Великобритании, Бельгии, Франции и Египта.