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    В мире

    Очередная трагедия в Египте, рухнул воздушный шар с туристами

    (обновлено: )19801
    По информации СМИ, падение воздушного шара в Луксоре произошло из-за сильного порыва ветра. Пострадавших доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь.
    Воздушный шар
    RIA News Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Один турист из США погиб, еще семь человек получили травмы в результате падения воздушного шара в Луксоре на юге Египта, сообщил египетский информационный портал "Аль-Ахрам".

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    Пострадавших доставили в больницу Луксора, где им оказывается медицинская помощь.

    По данным портала, авария произошла из-за сильного порыва ветра.

    Это не первый подобный случай в египетском Луксоре, где полеты на воздушных шарах особенно популярны среди туристов.

    Воздушный шар 26 февраля 2013 года загорелся на высоте около 300 метров, после чего рухнул над Долиной царей. В корзине шара находился 21 турист. Погибли 19 человек, из них один египтянин и 18 иностранных туристов, двое были доставлены в больницу. Среди находившихся на воздушном шаре были жители Гонконга, Японии, Великобритании, Бельгии, Франции и Египта.

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