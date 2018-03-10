Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на партийной конференции в городе Кахраманмараш обратился к шестилетней воспитаннице кадетского училища и заявил, что, если она погибнет в бою, ее похоронят с почестями.
По информации СМИ, ребенок появился на свет в больнице города Чандигарх на севере страны в результате кесарева сечения, он находится в стабильном состоянии. Отец девочки попросил сотрудников больницы помочь в удочерении ребенка.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на партийной конференции в городе Кахраманмараш обратился к шестилетней воспитаннице кадетского училища и заявил, что, если она погибнет в бою, ее похоронят с почестями.
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на партийной конференции в городе Кахраманмараш обратился к шестилетней воспитаннице кадетского училища и заявил, что, если она погибнет в бою, ее похоронят с почестями.
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на партийной конференции в городе Кахраманмараш обратился к шестилетней воспитаннице кадетского училища и заявил, что, если она погибнет в бою, ее похоронят с почестями.
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на партийной конференции в городе Кахраманмараш обратился к шестилетней воспитаннице кадетского училища и заявил, что, если она погибнет в бою, ее похоронят с почестями.