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    девочки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Эрдоган пообещал шестилетней девочке почетные похороны. Видео
    Президент Турции пообещал маленькой девочке почетные похороны 
    17:43 27.02.2018
    1002
    Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на партийной конференции в городе Кахраманмараш обратился к шестилетней воспитаннице кадетского училища и заявил, что, если она погибнет в бою, ее похоронят с почестями.
    Сломанный позвоночник. В сети появились кадры падения девочки с батута. Видео
    Сломанный позвоночник. В сети появились кадры падения девочки с батута 
    13:28 29.12.2017
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    Администрация развлекательного центра в Одессе выложила в сеть видео, на котором запечатлен момент трагического падения 9-летней девочки с батута.
    Скорая помощь в Индии
    Десятилетняя индийская девочка родила ребенка, не зная об этом - СМИ
    14:40 17.08.2017
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    По информации СМИ, ребенок появился на свет в больнице города Чандигарх на севере страны в результате кесарева сечения, он находится в стабильном состоянии. Отец девочки попросил сотрудников больницы помочь в удочерении ребенка.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Эрдоган пообещал шестилетней девочке почетные похороны. Видео
    Президент Турции пообещал маленькой девочке почетные похороны 
    17:43 27.02.2018
    1002
    Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на партийной конференции в городе Кахраманмараш обратился к шестилетней воспитаннице кадетского училища и заявил, что, если она погибнет в бою, ее похоронят с почестями.
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