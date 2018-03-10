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    дипломаты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Флаги Украины и Европейского союза, архивное фото
    В Украине дипломатов обязали проходить осмотр у психиатра
    15:56 11.01.2018
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    Согласно пояснительной записки, документ был разработан МИДом "для урегулирования проверки наличия психиатрических противопоказаний во время устройства на работу в органы дипслужбы в связи с повышенной психоэмоциональной нагрузкой".
    Флаг Сербии
    Очередной дипсканадал, посол Сербии покидает Киев
    23:18 08.11.2017
    1901
    По информации МИД Сербии, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич планирует обсудить с послом актуальные вопросы отношений с Украиной и "дальнейшие меры", связанные с ними.
    Здание МИД РФ
    Россия готовит иск к США по дипсобственности - МИД РФ
    06:53 05.11.2017
    249США - Россия: санкции преткновения
    По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, МИД РФ работает аккуратно с юристами поскольку нужна "одна победа", а работа юристов - очень деликатна и требует времени.
    Торговый представитель РФ в Нидерландах Александр Черевко. Архивное фото
    Торгпред России в Нидерландах умер в больнице
    12:48 15.09.2017
    211
    Министерство экономического развития РФ выразило соболезнование родным и близким торгового представителя России в Нидерландах Александра Черевко в связи с его безвременной кончиной.
    В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
    МИД России публикует свидетельства противоправных действий властей США
    00:40 03.09.2017
    321США - Россия: санкции преткновения
    Согласно заявлению МИД РФ, видео свидетельствует о противоправных действиях американских властей, которые в нарушение международного права и собственного законодательства вторглись на российские дипломатические объекты и проводят "осмотр" помещений.
    Флаги США и России
    Вашингтон ужесточит правила перемещения дипломатов России в США – СМИ
    00:45 14.08.2017
    298США - Россия: санкции преткновения
    По информации СМИ, речь идет о сокращении периметра перемещения российских дипломатов и технических работников посольства и консульств с нынешних 25 миль (40 км) до 10-15 миль (16-24 км).
    Баннер с изображением Фиделя Кастро в Гаване, Куба
    Дипломаты США на Кубе подвергались акустической атаке - СМИ
    12:09 10.08.2017
    221Восстановление отношений Кубы и США: визит Обамы
    По информации нескольких высокопоставленных представителей госдепартамента, сотрудники американского посольства подвергались "акустическим атакам" на Кубе с конца 2016 года.
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    МИД РФ: США отказались выдавать визы дипломатам России
    01:59 15.07.2017
    431США - Россия: санкции преткновения
    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Вашингтон не только не отменил решение о выдворении сотрудников МИД РФ, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену.
    Здание посольства США в Москве
    Москва намерена выслать около 30 американских дипломатов - СМИ
    01:38 11.07.2017
    532США - Россия: санкции преткновения
    По информации СМИ, к таким мерам российскую сторону подтолкнуло решение Вашингтона не возвращать посольскую собственность, находящуюся под арестом с декабря 2016 года.
    Постоянный представителя России при ООН Виталий Чуркин. Архивное фото
    Скончался постпред РФ в ООН Виталий Чуркин
    07:10 21.02.2017
    2547
    Чуркин находился в диппредставительстве, когда почувствовал слабость примерно в 9:30 по местному времени, сообщили источники газеты. Российский дипломат находился без сознания.
    Генсек ООН Антониу Гутерриш
    Генсек ООН: будет не хватать мастерства и дружбы Чуркина
    04:58 21.02.2017
    559
    По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, ему будет очень не хватать понимания ситуации, мастерства и дружбы постпреда РФ, "выдающегося дипломата".
    Самолет ТУ-204-300 Специального Летного Отряда Россия. Архивное фото
    Самолет с высланными из США сотрудниками дипучреждений РФ сел в Москве
    01:54 02.01.2017
    286США - Россия: санкции преткновения
    В пресс-службе управления делами президента РФ, в ведении которого находится выполнявший рейс специальный летный отряд "Россия", журналистам уточнили, что борт приземлился в 2.08 мск (1.08 по Киеву).
    Крыло самолета
    Самолет с высланными из США дипломатами РФ вылетел из Вашингтона
    17:24 01.01.2017
    741США - Россия: санкции преткновения
    Как сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства Российской Федерации, самолет с дипломатами РФ, которых американская администрация выслала из Соединенных Штатов Америки, взлетел.
    Вашингтон. Белый дом
    Дипломаты России должны покинуть США к 19:00 воскресенья
    23:42 29.12.2016
    771США - Россия: санкции преткновения
    По словам высокопоставленного представителя администрации США, те, у кого статус "персона нон-грата", имеют 72 часа с момента информирования до отъезда. Поэтому дипломаты должны покинуть страну в воскресенье к полудню.
    На месте теракта у полицейского участка в Стамбуле. Архивное фото
    Госдеп рекомендует семьям дипломатов в Стамбуле вернуться в США
    02:57 30.10.2016
    478Теракты в Турции: взрыв на свадьбе
    По сообщению Госдепартамента США, решение приянто на основе данных безопасности, указывающих, что экстремистские группировки продолжают агрессивные действия, целью которых является нападение на американских граждан в районах Стамбула.
    Александр Булавин
    Новая интрига: зачем Киссинджер прилетал в Москву?
    19:52 06.02.2016
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    Встреча президента РФ Владимира Путина с патриархом мировой дипломатии Генри Киссинджером, конечно же, не ограничилась обсуждением проблем Украины.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин попросил Могерини о присутствии евродипломатов на суде над Савченко
    22:39 16.01.2016
    135Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Как сообщил Климкин в Twitter, он попросил верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини обеспечить присутствие европейских дипломатов на решающей стадии суда над Надеждой Савченко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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