Согласно пояснительной записки, документ был разработан МИДом "для урегулирования проверки наличия психиатрических противопоказаний во время устройства на работу в органы дипслужбы в связи с повышенной психоэмоциональной нагрузкой".
Согласно заявлению МИД РФ, видео свидетельствует о противоправных действиях американских властей, которые в нарушение международного права и собственного законодательства вторглись на российские дипломатические объекты и проводят "осмотр" помещений.
По словам высокопоставленного представителя администрации США, те, у кого статус "персона нон-грата", имеют 72 часа с момента информирования до отъезда. Поэтому дипломаты должны покинуть страну в воскресенье к полудню.
По сообщению Госдепартамента США, решение приянто на основе данных безопасности, указывающих, что экстремистские группировки продолжают агрессивные действия, целью которых является нападение на американских граждан в районах Стамбула.
Как сообщил Климкин в Twitter, он попросил верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини обеспечить присутствие европейских дипломатов на решающей стадии суда над Надеждой Савченко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".