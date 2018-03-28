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    Политика

    Президентская усталость. Порошенко на встрече с детьми заговорил о химатаке

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (49)

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    Во врем выступления президент Петр Порошенко заявил детям, что "в Европе впервые за много лет было применено Россией химическое оружие, было выслано огромное количество российских дипломатов".
    Президент Петр Порошенко на встрече с детьми
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко на встрече с детьми неожиданно заговорил о "масштабной химической атаке в Европе" со стороны России, а также последовавшей за этим высылкой российских дипломатов из стран Евросоюза.

    Во врем выступления президент заявил детям, что о них узнает не только вся страна, но и весь мир, так как мировое сообщество поддерживает Украину. И сразу неожиданно добавил: "Видите, когда в Европе впервые за много лет было применено Россией химическое оружие, было выслано огромное количество российских дипломатов".

    Президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что Киев высылает 13 российских дипломатов из-за ситуации с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

    Смотрите также: Эмоциональное выступление Порошенко в связи с высылкой дипломатов РФ

    Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ. Великобритания выслала 23 российских дипломатов.

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