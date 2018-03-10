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    Антониу Гуттериш

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Петр Порошенко и Антониу Гутерриш
    Порошенко обсудил с генсеком ООН миротворческую миссию в Донбассе
    00:44 22.09.2017
    130Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Как сообщает пресс-служба президента, собеседники констатировали, что развертывание миссии в Донбассе должно происходить с четким соблюдением базовых миротворческих принципов ООН.
    Генсек ООН Антониу Гутерриш
    Генсек ООН: будет не хватать мастерства и дружбы Чуркина
    04:58 21.02.2017
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    По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, ему будет очень не хватать понимания ситуации, мастерства и дружбы постпреда РФ, "выдающегося дипломата".
    Генсек ООН Антониу Гуттериш
    Антониу Гутерриш утвержден генсеком ООН с 2017 года
    17:25 13.10.2016
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    Кандидатура Антониу Гутерриша была утверждена Советом Безопасности ООН. Он приступит к своим обязанностям с 1 января 2017 года. Первый срок полномочий Гутерриша истечет 31 декабря 2021 года.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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