Российское генконсульство в Сиэтле закрыто, дипломаты полностью покинули его

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники российского генконсульства в Сиэтле (штат Вашингтон, на северо-западе США) закрыли резиденцию генконсула во вторник, передает корреспондент РИА Новости.

США ранее потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула до конца 24 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Генконсульство прекратило свою работу 2 апреля, как и было предписано американской стороной. С тех пор в резиденции генконсула шла работа по сбору вещей и документов, а также подготовке здания к консервации.

"И свет и газ отключили. Остается наш государственный флаг, поскольку это (резиденция — ред.) наша собственность. Это наша собственность, мы запираем ее и ключи забираем с собой", — сказал РИА Новости консул-советник Халит Айсин.

Он добавил, что госдепартамент США был еще на прошлой неделе уведомлен о предстоящем выезде россиян. По словам Айсина, часть сотрудников генконсульства уже уехала продолжать работу в других диппредставительствах России: в Хьюстоне, Нью-Йорке и Вашингтоне.

Колонна из 11 машин с вещами выдвинулась от резиденции и направилась в сторону Вашингтона. По словам дипломата, туда она должна прибыть 3 мая. Ее сопровождают 24 человека.

Объявляя о своем решении, США не обвинили сотрудников генконсульства в шпионаже, и их не высылают из страны. Закрытие генконсульства в Сиэтле власти объяснили не только инцидентом Солсбери в Великобритании, но и его географической близостью к "одной из баз подводных лодок", а также заводу Boeing.

Сотрудники генконсульства будут распределены между российскими дипломатическими представительствами в Хьюстоне, Нью-Йорке и Вашингтоне.