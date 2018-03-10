Космическое агентство NASA показало, как крупнейший из когда-либо приближавшихся к Земле астероидов подлетит к Земле. Астероид Florence размером 4,4 километра пролетит на расстоянии в семь миллионов километров от Земли.
Астероид "Флоренс" окажется на минимальном удалении от планеты 1 сентября 2017 года. Диаметр астероида составляет около 4,4 километра, это один из крупнейших астероидов, когда-либо подлетавших к Земле.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".