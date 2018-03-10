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    астероиды

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Падение огромного астероида в юго-западной части Китая. Видео
    Падение огромного астероида в юго-западной части Китая 
    17:38 06.10.2017
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    В юго-западной части Китая зафиксировали падение астероида. Падение произвело такой же звуковой эффект, как и взрыв эквивалентном 540 тонн тротила.
    NASA опубликовало видео сближения Земли с крупнейшим в истории астероидом. Видео
    NASA показало, как опаснейший астероид приблизится к Земле 
    02:32 20.08.2017
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    Космическое агентство NASA показало, как крупнейший из когда-либо приближавшихся к Земле астероидов подлетит к Земле. Астероид Florence размером 4,4 километра пролетит на расстоянии в семь миллионов километров от Земли.
    К Земле подлетит один из опаснейших астероидов
    Стало известно, когда к Земле подлетит один из опаснейших астероидов
    16:01 18.08.2017
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    Астероид "Флоренс" окажется на минимальном удалении от планеты 1 сентября 2017 года. Диаметр астероида составляет около 4,4 километра, это один из крупнейших астероидов, когда-либо подлетавших к Земле.
    Астероид. Архивное фото
    НАСА намерено захватить астероид и добывать там полезные ископаемые
    09:45 28.03.2015
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    По словам администратора НАСА Чарлза Болдена, "если этот дерзкий проект удастся, то мы дадим возможность коммерческим фирмам добывать полезные ископаемые на этом астероиде".
    Астероид. Архивное фото
    Крупный астероид приблизится к Земле во вторник
    00:57 27.01.2015
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    Предположительно, в следующий раз его "встреча" с Землей на столь же близком расстоянии произойдет не раньше, чем через 200 лет.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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