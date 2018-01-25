В катастрофе вертолета в Кременчуге выживших нет

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. По предварительной информации, на борту вертолета, который упал в Кременчуге, находились три-четыре человека, все погибли, сообщила в четверг пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко.

Смотрите также: "Щит растоптали ногами и выбросили в мусорник". В Киеве радикалы С14 напали на часовню

Ранее в четверг местные СМИ сообщили, что вертолет врезался в опоры электропередач упал в городе Кременчуг в Полтавской области, погибли три человека.

"По предварительной информации, на борту находились четыре человека… Или четыре, или три, погибли все, кто находился в вертолете", — сказала Рыбалко в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, вертолет принадлежал частной авиакомпании и совершал учебно-тренировочный полет.