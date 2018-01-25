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    В катастрофе вертолета в Кременчуге выживших нет

    (обновлено: )93909
    По словам пресс-секретаря Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светланы Рыбалко, по предварительной информации, на борту находились четыре человека, погибли все, кто находился в вертолете.
    Все находившиеся на борту упавшего в Кременчуге вертолета погибли
    Юрий Куценко

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. По предварительной информации, на борту вертолета, который упал в Кременчуге, находились три-четыре человека, все погибли, сообщила в четверг пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко.

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    Ранее в четверг местные СМИ сообщили, что вертолет врезался в опоры электропередач упал в городе Кременчуг в Полтавской области, погибли три человека.

    "По предварительной информации, на борту находились четыре человека… Или четыре, или три, погибли все, кто находился в вертолете", — сказала Рыбалко в эфире телеканала "112 Украина".

    По ее словам, вертолет принадлежал частной авиакомпании и совершал учебно-тренировочный полет.

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