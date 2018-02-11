Разбившимся Ан-148 управлял опытный пилот, претензий к самолету не было

Фото ГКУ МО "Мособлпожспас"

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Командир разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 Валерий Губанов имел 5 тысяч часов налета, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы "Саратовских авиалиний" Елена Воронова.

"Командир воздушного судна Губанов Валерий Иванович, 1966 года рождения, образование — Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков. У Валерия Ивановича 2800 часов налета на данном типе (самолета), а всего 5 тысяч часов налета", — сказала собеседница агентства.

Претензий к техническому состоянию самолета Ан-148 не было, также заявила Елена Воронова.

"Нет", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, были ли вопросы к техническому состоянию самолета.

"Самолет 2010 года выпуска, в авиапарке авиакомпании с 2016 года", — уточнила она.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

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Следственный комитет после крушения самолета возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с трагедией.