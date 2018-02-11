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    Разбившимся Ан-148 управлял опытный пилот, претензий к самолету не было

    Тема:

    Авиакатастрофа Ан-148 в России (9)

    (обновлено: )71104
    Представитель авиакомпании "Саратовские авиалинии" сообщила подробности об экипаже разбившегося в Подмосковье Ан-148 и о техническом состоянии самолета.
    Обломок Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года
    Фото ГКУ МО "Мособлпожспас"

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Командир разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 Валерий Губанов имел 5 тысяч часов налета, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы "Саратовских авиалиний" Елена Воронова.

    Первые кадры с места катастрофы Ан-148
    Видео Телеканал 360
    Первые кадры с места крушения Ан-148 в Подмосковье

    "Командир воздушного судна Губанов Валерий Иванович, 1966 года рождения, образование — Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков. У Валерия Ивановича 2800 часов налета на данном типе (самолета), а всего 5 тысяч часов налета", — сказала собеседница агентства.

    Претензий к техническому состоянию самолета Ан-148 не было, также заявила Елена Воронова.

    "Нет", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, были ли вопросы к техническому состоянию самолета.

    "Самолет 2010 года выпуска, в авиапарке авиакомпании с 2016 года", — уточнила она.

    Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

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    Следственный комитет после крушения самолета возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с трагедией.

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