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    Украинский истребитель Су-27 совершил аварийную посадку, пилотам удалось выжить

    (обновлено: )87430
    Учебно-боевой истребитель украинских ВВС совершил аварийную посадку из-за невыпущенной стойки шасси. Пилотам удалось спасти и себя и авиационную технику.
    Истребитель Су-27 над Одессой, 17 ноября 2017
    Думская.net

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Самолет Су-27УБ Военно-Воздушных сил Украины совершил аварийную посадку, сообщает воздушное командование "Центр" в четверг.

    Появилось новое видео перехвата разведчика США российским Су-27. Видео
    Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet/Youtube
    Появилось новое видео перехвата разведчика США российским Су-27

    Инцидент произошел 7 февраля в бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины в ходе плановых полетов. Полет осуществлялся в ночных сложных метеорологических условиях.

    Сообщается, что при заходе на посадку у Су-27УБ не вышла основная стойка шасси.

    "Благодаря умелым, продуманным и профессиональным действиям, пилоты сумели посадить самолет, чем сохранили авиационную технику и свои жизни", — говорится на странице воздушного командования "Центр" в Facebook.

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    Уже известно, что по приказу командующего ВВС Украины проводится расследование инцидента, на месте работает специальная комиссия, представители Военной службы правопорядка и Военной прокуратуры ВС Украины.

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