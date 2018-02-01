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    Появилось новое видео перехвата разведчика США российским Су-27

    (обновлено: )84760
    Военно-морские силы США выложили еще ряд видеофрагментов перехвата самолета-разведчика американского флота EP-3 российским самолетом Су-27. Инцидент произошел в Черном море 29 января 2018 года.
    Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet/Youtube

    "На видеороликах показаны маневры российского Су-27 вокруг EP-3 ВВС США в непосредственной близости и в различных положениях", — поясняется в сообщении.

    Согласно сообщению, российский самолет совершил резкий поворот справа налево с правой стороны американского EP-3, при этом скорость сближения характеризовалась как "чрезмерная" — Су-27 приблизился к самолету ВВС США на расстояние пяти футов (около 1,5 метра). Затем российский самолет вышел на траекторию полета американского и выполнил резкий уход вниз, что привело к тому, что американский экипаж почувствовал сильную турбулентность.

    Перехват российским Су-27 самолета ВМС США над Черным морем. Видео
    Канал на Youtube USNI News Video
    Перехват российским Су-27 самолета ВМС США над Черным морем

    ВВС США отметили, что подобные действия несут риск "катастрофических последствий".

    Инцидент произошел в понедельник над Черным морем вблизи границ России. Представитель ведомства Хизер Науэрт, комментируя его, обвинила российскую сторону в пренебрежении международными нормами и грубом нарушении соглашения о "предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года".

    Минобороны России сообщило, что Су-27 перехватил самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США над нейтральными водами. В ведомстве опровергли утверждения американской стороны о том, что сближение было "небезопасным". Экипаж российского истребителя сопровождал самолет-разведчик с соблюдением всех мер безопасности, не позволив нарушить воздушное пространство страны, подчеркнули в Москве.

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