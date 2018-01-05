Украинский пилот частной авиакомпании погиб в аэропорту Финляндии

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Пилот частного самолета Gulfstream G150 погиб в аэропорту Киттиля на севере Финляндии после того, как он попал под удар входных дверей воздушного судна, сообщает Fontanka.fi со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в четверг, 4 января в 16.00 по местному времени. Детали трагедии не сообщаются.

"Входная дверь ударила по нему (пилоту — прим.) Таким образом, он скончался на месте", — цитируют СМИ сообщение местной полиции.

По предварительным данным, самолет принадлежит австрийской компании Skyline Aviation, он находится в лизинге в Украине. В Киттиле самолет привез пассажиров из Москвы, планировалось, что следующим пунктом назначения станет Екатеринбург.

Ранее сообщалось, что в штате Западная Вирджиния (США) пилоту небольшого самолета удалось успешно посадить свое воздушное судно без выпущенных шасси.