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    Украинский пилот частной авиакомпании погиб в аэропорту Финляндии

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    По информации финской полиции, в аэропорту Киттиля на севере Финляндии входная дверь частного самолета Gulfstream G150 ударила по пилоту, украинский летчик скончался на месте.
    Gulfstream G150
    wikipedia

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Пилот частного самолета Gulfstream G150 погиб в аэропорту Киттиля на севере Финляндии после того, как он попал под удар входных дверей воздушного судна, сообщает Fontanka.fi со ссылкой на местные СМИ.

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    Инцидент произошел в четверг, 4 января в 16.00 по местному времени. Детали трагедии не сообщаются.

    "Входная дверь ударила по нему (пилоту — прим.) Таким образом, он скончался на месте", — цитируют СМИ сообщение местной полиции.

    По предварительным данным, самолет принадлежит австрийской компании Skyline Aviation, он находится в лизинге в Украине. В Киттиле самолет привез пассажиров из Москвы, планировалось, что следующим пунктом назначения станет Екатеринбург.

    Ранее сообщалось, что в штате Западная Вирджиния (США) пилоту небольшого самолета удалось успешно посадить свое воздушное судно без выпущенных шасси.

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