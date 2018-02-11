Житель Сочи выжил благодаря решению сдать билеты на разбившийся Ан-148

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Житель Сочи (Россия) Максим Коломейцев, который собирался лететь из Москвы в Орск на потерпевшем крушение самолете Ан-148, за несколько дней до рейса передумал и сдал билеты.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" упал спустя несколько минут после вылета из аэропорта "Домодедово". Обломки нашли неподалеку от деревни Степановское. На борту находился 71 человек, все они погибли.

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"Билеты брали Сочи — Москва — Орск. С девушкой собирались лететь, но за несколько дней сдали билеты", — рассказал Коломейцев РИА Новости, добавив, что потерял на этом около 10 тысяч рублей. Он отметил, что это уже третий раз, когда он из-за опоздания или изменения планов пропускает поездки, которые могли обернуться летальным исходом.

По словам мужчины, в Орске, где живет его семья, он хотел отпраздновать свой день рождения 11 февраля и купить автомобиль, но продавец сообщил, что из-за задержки машину доставят только 18 февраля.

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