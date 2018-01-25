Спасатели сообщили первые подробности катастрофы МИ-8 в Кременчуге

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В результате катастрофы вертолета Ми-8 в Кременчуге Полтавской области погибли четыре члена экипажа. Спасатели продолжают ликвидацию пожара вертолета, сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций Полтавской области.

"В 19:35 пожар локализован, ликвидация — продолжается. В результате происшествия погибли 4 члена экипажа", — говорится в сообщении ГСЧС.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям На месте катастрофы МИ-8 в Кременчуге

Также сообщается, что вертолет принадлежал частной компании "Украинские вертолеты".

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Ранее в четверг местные СМИ сообщили, что вертолет врезался в опоры электропередач упал в городе Кременчуг в Полтавской области, погибли три человека.