По словам командира "Теней", всего в автомобиле с Мозговым находилось восемь человек, но машина, которая должна была сопровождать передвижение командира бригады "Призрак", к моменту атаки "отстала и из-за поворота не вышла".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.