В КГГА сообщили об отключении горячей воды в Киеве

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Во всем Киеве, кроме Деснянского и Днепровского районов, отключат горячую воду до 1 июня, сообщается на сайте КГГА.

Власти объяснили такой шаг началом ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей и перезаключением договоров на поставку газа. Столичные тепловые сети, которыми с 2001 года управляет "Киевэнерго", после 30 апреля будут переданы коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго".

"Город объединил во времени эти процессы — технические регламентные работы по подготовке сетей к зиме и процесс перезаключения договоров на поставку газа. Для их выполнения районные тепловые сети вынуждены временно прекратить горячее водоснабжение планово до 1 июня", — говорится в сообщении КГГА.

Горячей воды не будет в Святошинском, Шевченковском, Соломенском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, части Дарницкого и Печерского районов. Речь идет о тех домах, которые невозможно подключить к ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и заводу "Энергия".

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева пройдут плановые гидравлические испытания теплосетей, в связи с чем в некоторых жилых домах временно будет отключена горячая вода.