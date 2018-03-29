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    Киевляне должны за тепло и горячую воду рекордную сумму

    (обновлено: )6912
    ПАО "Киевэнерго" сообщает, что наибольшая задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед "Киевэнерго".» у населения и ЖЭО столицы.
    Батарея
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Киеве задолженность потребителей тепловой энергии перед ПАО "Киевэнерго" на 1 марта 2018 года увеличилась на 437 млн ​​гривен — до 5,62 млрд грн.

    Об этом сообщила пресс-служба "Киевэнерго".

    kyivenergo.com
    Задолженность Киева за тепло и горячую воду
    kyivenergo.com
    Задолженность Киева за тепло и горячую воду по категориям

    "Наибольшая задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед «Киевэнерго» у населения и ЖЭО столицы – 2,9 млрд грн (2,1 млрд грн за отопление, 800 млн грн за горячую воду) и 826 млн грн соответственно. Выросли и долги государственного бюджета за отопление и горячую воду. На 1 марта 2018 г. долг по компенсации льгот и субсидий за теплоэнергию увеличился на 174,7 млн грн и достиг 1,1 млрд грн. Задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 191,2 млн грн", — сообщает "Киевэнерго".

    Наиболее критическая ситуация с расчетами населения и ЖЭО за отопление и горячую воду в Шевченковском (502,8 млн грн) и Деснянском (434,2 млн грн) районах.

    Ранее сообщалось, что Министерство юстиции Украины подало иск в хозяйственный суд Киева к ОАО "Киевэнерго" с требованием возместить более 54 млн грн по решению Европейского суда по правам человека.

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