Основные улицы Соломенского района Киева останутся без горячей воды

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Со вторника, 17 апреля, по 30 апреля в Соломенском районе Киева пройдут плановые гидравлические испытания теплосетей, в связи с чем в некоторых жилых домах временно будет отключена горячая вода. Соответствующая информация обнародована на сайте Соломенской райгосадминистрации.

"Согласно законодательству, гидравлические испытания является обязательной составляющей ежегодной подготовки теплосетей к следующему отопительному сезону. Они позволяют выявить повреждения на сетях и ликвидировать их в межотопительный период. Срок восстановления горячего водоснабжения зависит от количества и масштаба ремонта больших повреждений теплосетей, обслуживающих дом. Во время гидравлических испытаний сетей балансосодержателям (ЖЭО, ЖСК, ОСМД и т.д.) плата за тепловую энергию для нужд горячего водоснабжения не начисляется. Корректировка расчетов за отсутствие услуги жителям осуществляет жилищно-эксплуатационная организация, которая обслуживает дом", — отметили в РГА.

Кроме того, обнародован перечень улиц, на которых будет отключено горячее водоснабжение.

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Список улиц Киева, на которых отключат горячую воду с 17 по 30 апреля: Митрополита Василия Липковского, Стадионная, Патриарха Мстислава Скрипника, Кудряшова, Механизаторов, Соломенская, Курская, Ереванская, Фучика, Уманская, Петра Нищинского, Богдановская, Шовкуненко, Волгоградская, Вадима Гетьмана, Преображенская, Златопольская, Андрея Головко, Огородная, Выборгская, Николая Голего, Татьяны Яблонской, Металлистов, Академика Янгеля, Борщаговская, Гарматная, Докучаевская, бульвар Чоколовский, проспект Воздухофлотский, проспект Лобановского, проспект Победы.

Напомним, на днях в центре Киева в районе площади Победы большое количество домов осталось без водоснабжения из-за аварии.