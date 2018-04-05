Прикрутили, а теперь отключайте. Отопление в стране сошло на нет

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Днепр, Каменское и Кривой Рог

Одними из первых официально завершить отопительный сезон решили в Каменском Днепропетровской области — с 1 апреля. Как сообщается на сайте горсовета, согласно решению исполнительного комитета городского совета, Днепровская ТЭЦ, ПАО "Днепроазот", а также коммунальное предприятие "Теплосети" прекратили поставки тепловой энергии, поскольку среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составила выше 8 градусов.

С 1 апреля также отопление начали отключать и в Днепре. Соответствующий проект решения был опубликован на сайте Днепровского горсовета. При этом теплоснабжающие компании будут продолжать подавать потребителям горячую воду. Также отопительный сезон уже закончили в Кривом Роге. Заместитель мэра Александр Катриченко заявил, что 2 апреля в городе были третьи сутки, когда среднесуточная температура достигла 8 градусов Цельсия. Это, по его словам, и стало причиной завершения отопительного сезона.

Вместе с тем мэр Днепра Борис Филатов не может решить, отключать ли отопление в городе.

"Вопрос сродни гамлетовскому, достойный пера Шекспира и нравственных страданий это: "Отключать или не отключать отопление?" Поскольку, чтобы ты ни сделал, ровно половина сограждан проклянет тебя за то, что мерзнет у себя в квартирах, а другие — за то, что платят лишнее… И все будут правы", — заявил скандальный мэр.

Львов, Николаев и Херсон

Согласно распоряжению мэра Львова Андрея Садового, отопление в городе начали отключать 3 апреля. Директор "Львовтеплоэнерго", и.о. директора "Зализнычнетеплоэнерго" Степан Пакиж отметил, что отопительный сезон приостановлен в связи с потеплением.

"С 3 апреля синоптики прогнозируют значительное повышение температуры наружного воздуха. Если температура будет дальше подниматься, то отопительный сезон на этой неделе может быть завершен", — сказал Пакиж.

При этом в горсовете уточнили, что в бюджетные учреждения (школы, детские сады, больницы и поликлиники) отопление будут подавать на основе обращений от руководителей учреждений.

Напомним, отопительный сезон 2017-2018 года во Львове начался 3 октября для бюджетных учреждений и 10 октября для населения.

В Николаеве отопительный сезон завершен 3 апреля решению исполкома горсовета, кроме дошкольных учреждений, больниц, родильных домов и амбулаторий.

Тем временем в Херсоне с 3 апреля, в отличие от Львова и Николаева, решили отключить отопление и в объектах соцсферы.

"3 апреля 2018 года в Херсоне завершается отопительный период для общеобразовательных учебных заведений, детских учебных заведений, учреждений здравоохранения, культуры и спорта, жилищного фонда, предприятий и организаций", — сообщил в горсовете.

Как уточнили в мэрии, отопление медицинских учреждений города сейчас не прекращается, и продлится до конца текущей недели с помощью дополнительных устройств обогрева либо автономных котельных.

Киев и Черновцы не спешат

В Киеве пока что завершать отопительный сезон не торопятся. Мэр столицы Виталий Кличко напомнил, что холодные батареи можно ждать, когда в течение трех дней среднесуточная температура не будет опускаться ниже 8°С. Он также добавил, что ОСМД и дома, которые имеют частные котельные, с прекращением теплоснабжения определяются самостоятельно – при условии согласия всех жильцов дома.

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Не спешат и в Черновцах, где отопительный сезон будет длиться до середины апреля. По словам городского головы Алексея Каспрука, завершить отопительный сезон планируют 14-15 апреля, а принимая соответствующее решение, будут учитывать погоду.

"Не так просто прикрутить нашу немодернизированную систему теплоснабжения даже при 20 градусах тепла. Несмотря на это, "Черновцытеплокоммунэнерго" этот период отработает себе в убыток", — сообщил Каспрук.

Пригород столицы и скандал с "Нафтогазом"

Одновременно с этим в пригороде Киева отопление начали отключать без предупреждения. Так, с холодными батареями остались жители Василькова. В социальных сетях жители города сообщают, что причина отключения — не теплая погода, а в том, что "Нафтогаз" не продлевал договора обслуживающим организациям и всем принудительно отключили отопление с 30 марта. Позднее все таки начали продлевать договора, но не все вовремя успели подписать, а без них разрешение на отопление не дают.

Наряду с этим "Нафтогаз" разразился очередной идеей "прикрутить" тепло. Компания обратилась в "Киевэнерго" с просьбой отключить отопление в своем столичном офисе

"Выражаем полное доверие Гидрометцентру и сохраняем спокойствие, деньги и газ", — заявили в "Нафтогазе", призвав украинцев присоединиться к их инициативе.

"Киевэнерго" уже на просьбу "Нафтогаза" откликнулось и отопление отключило, но украинцам такая идея не пришлась по вкусу.

В частности, эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук считает, что откровенно лжет и манипулирует, когда придумывает "очередную байку в стиле "сейчас мы все позвоните на горячую линию и у нас будет снова большая победа".

"Уже была "победа" в начале марта, когда прикручивали фактически только промышленные потребители, а натрубили о том, как каждый маленький украинец закоченевшими ручками прикручивал газовый краник", — отметил Корольчук на своей странице в Facebook.

По данным материалов открытых источников интернет