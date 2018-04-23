"Горячие" линии по коррупции скоро станут "холодными" – Калитенко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Депутаты Киевсовета приняли решение о создании телефонной антикоррупционной горячей линии. Отдельная горячая телефонная линия позволит киевлянам анонимно сообщать о случаях коррупции в КГГА, райгосадминистрациях, коммунальных предприятиях и в учреждениях местного уровня.

Сообщение на эту горячую линию можно будет подавать в устной (с помощью телефона) или письменной форме. Сообщается, что система должна полноценно заработать в течение трех месяцев.

Поможет ли эта инициатива уменьшить коррупцию в Киеве, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по анализу политики общественной организации Transparency International Украина Александр Калитенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, чи допоможе ця гаряча лінія реально протистояти корупції? Чи це неефективно, зважаючи на світову практику?

— Світова практика передбачає створення подібних гарячих ліній, і вона точно є більш ефективною ніж функціонування так званих ліній довіри, до яких звикли ми тут в Україні. Тому що лінії довіри, зазвичай, не регламентуються юридично. Натомість, створення таких антикорупційних гарячих ліній, це закріплено в тому числі українським антикорупційним законодавством, як умова для безперешкодного і безпечного здійснення громадянами повідомлень про корупцію.

Ви кажете — не регулюється юридично. Що мається на увазі?

— Не встановлюються механізми реєстрації повідомлень, які надходять на такі лінії, їх обліку, не врегульовано питання конфіденційності цих повідомлень, а також порядку доступу взагалі працівників інших уповноважених підрозділів. Це лінія довіри. І те, як зберігається ця інформація, як перевіряється і як здійснюється зворотній зв'язок.

Хвилює анонімність. Чи не стане це інструментом поскаржитися на сусіда?

— Звісно, будь-який інструмент можна використовувати не за призначенням і зловживати ним. Але має бути передбачена первинна перевірка такої інформації. Якщо вона не відноситься до релевантної, і якщо вона не має під собою достатнього фактичного обґрунтування і не пов'язана з корупцією, то, звісно, тут не може бути належної реакції. Але робота такої лінії ще буде залежати від того, яким чином буде побудована співпраця з правоохоронними органами так само, і яким чином буде побудована внутрішня обробка цих повідомлень, я маю на увазі, комунікація між підрозділами тієї ж самої Київради.

А щодо реакції зворотної? Якщо повідомлення анонімне, як можна зв'язатися, звітувати тощо?

— Зазвичай, якщо той, хто дзвонить не надає свої контактні дані, у нього можуть бути вони запитані і пояснення, що якщо будуть дійсно такі контактні данні зворотні, то можна буде надати зворотній зв'язок такому викривачеві, який повідомляє якусь інформацію на гарячу лінію. А щодо звітування, зазвичай, це відбувається без зазначення персональних даних у будь-якому випадку, просто такий аналітичний звіт щодо кількості дзвінків, заходів, які були виконані відповідно до цих дзвінків тощо.

А от ви особисто скаржилися б на таку гарячу лінію у разі потреби?

— В Україні, на жаль, існує практика, коли "гарячі" лінії є більше "холодними" лініями насправді. На них неможливо додзвонитися, але якщо і можна додзвонитися, то відповідних реакцій не відбувається, можливо навіть інколи такі номери гарячої лінії не працюють, або на них можуть працювати не дуже компетентні співробітники. Але взагалі така практика є гарною.

От зареєстрували звернення громадянина, який каже, що такий-то від мене на тендері вимагав хабар. Це повідомлення анонімне. Що далі?

— Київрада, звісно, не є правоохоронним органом і тим органом, який може здійснювати якісь слідчі дії. Якщо це анонімно, звісно, знову ж таки, треба запропонувати вказати свої ідентифікаційні контактні дані, тому що викривач, напевно, потребує інформування про результати розгляду його повідомлення. І також проконсультувати про те, що в такому разі йому, можливо, краще навіть звернутися до поліції, тому що саме поліція може вже вчинювати наступні дії.

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Тоді в чому сенс такої гарячої лінії, якщо вони будуть рекомендувати звернутися до поліції?

— Не всі ж звернення можуть стосуватися отримання хабара при тендерах. Це може бути звернення щодо можливих корупцій, наприклад, саме компетенції міської ради, РДА, комунальні підприємства, установи місцевого рівня, тощо.

От вимагали хабара в комунальному підприємстві. Що це змінює? Все одно правоохоронні органи мають же цим займатися?

— А тут можна вже робити внутрішню перевірку, подивитися на дані, які були отримані від викривача, перевірити ці дані, перевірити обстановку взагалі в такому умовному комунальному підприємстві, і якщо підтвердиться інформація, тоді дійсно це вимагання, це стаття ККУ, і у нас є КПК, який встановлює певні процесуальні дії, які можуть бути виконані.

Якщо людина залишає свої контактні дані, чи не перетвориться це на систему попередження з боку організаторів гарячої лінії?

— Такий ризик існує, і він може бути нівельований тим, що буде обмеження доступу до матеріалів, які повідомляють викривачі, а також персональна відповідальність за збереження і нерозголошення такої інформації, крім випадків, передбачених законом. І відповідно, я маю на увазі дисциплінарну відповідальність, і також заходи для притягнення такої особи до відповідальності за розголос.

Напомним, ранее эксперт Александра Дрик заявила, что «нулевое» декларирование поставит крест на всей борьбе с коррупцией. Она считает, что ввести «нулевое» декларирование хочет в первую очередь Порошенко, чтобы спасти себя и свое окружение.