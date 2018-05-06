Юрий Рубан: в Киеве застройщики устроили "беспредел"

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В столице предлагают запретить строить новое жилье, а из существующих новостроек создать обменный фонд жилья, в который отселить жителей из хрущевок и девятиэтажек под снос. Соответствующее обращение к Петру Порошенко, Владимиру Гройсману и Виталию Кличко подписали бывшие министры, депутаты, деятели науки и культуры. В частности, бывшие премьеры Виталий Масол и Витольд Фокин, экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз, экс-министры энергетики Иван Плачков и Виталий Скляров, экс-нардеп Лариса Скорик, а также президент Академии наук Борис Патон, профессор Медакадемии им. Шупика Анатолий Радзиховский и народная артистка Нина Матвиенко.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Киев. Застройка

Поможет ли обращение к властям решить проблему хаотичной застройки Киева, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал руководитель Главного департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Юрий Рубан.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як Ви ставитесь до ініціативи діячів культури?

— Я не чув про таку ініціативу, але знаєте, в далекому, наприклад, 1989-му, 1985-му ще тоді існував СРСР, але ми сказали, що у нас буде ринкова економіка. Ринкова економіка діє на основі попиту і пропозиції, і ці механізми попиту і пропозиції, з ними дуже важко боротись. Я так розумію, що це одна з ідей на тему того, як побороти попит на житло, тому що попит на житло в Києві існує. Природа цього попиту — досить складна, я так думаю. Ми з Вами здогадуємось, що хтось будує ці будинки не просто так, а, очевидно, з метою отримання прибутку. Я думаю, що це те, що їх будують погано, те, що їх будують незаконно, те, що естетична сторона і саме по собі поняття урбаністичного середовища при цьому абсолютно не враховується, це абсолютна правда, питання тільки таке: чи ми в результаті йдемо шляхом таким, що ми відповідаємо на такий попит, що держава викупає, а потім комусь продає, і це — надзвичайно захоплюючий процес, очевидно, для тих чиновників, які будуть викупати і перепродавати це житло, або ми все-таки віримо, що працюють закони ринку. Єдине, що при цьому нам би треба було, як мінімум, запитати, напевно, у депутатів Київради, щоб все-таки це було упорядковано. Для прикладу, скажу, щоб нарешті був прийнятий Генплан забудови столиці, щоб були зрозумілі якісь перспективи, щоб були змінені правила містобудування. Я живу на Подолі і я бачу, що відбувається, коли люди по "беспределу", без всяких документів отримують земельну ділянку, потім вона десятки років стоїть, там якесь пустирище утворюється і так далі. Очевидно, що треба прийняти якесь рішення, які дозволяють такі ділянки забирати. Очевидно, давно назріло питання на те, щоб видавати документи на квартальну забудову, а не просто по одній точці, щоб в результаті виходило, як криві зуби.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Киев. Застройка

Але ініціатива полягає в тому, щоб забудову зупинити.

- Як Ви це зупините? Людям потрібно житло. З точки зору чисто статистики, знову-таки, Ви правильно кажете, що це сюрприз для мене таке питання, але це варто було б поговорити з фахівцями, але я так розумію, що за площею в квадратних метрах, скільки припадає на жителя Києва і на жителя, наприклад, Нью-Йорка чи на жителя Берліну, різниця — величезна, іншими словами, ми живемо в країні, яка пережила в 20 столітті дуже багато конфліктів. Житловий фонд не накопичився, дуже часто він страждав в результаті воєн, конфліктів і так далі. Те, що забудова, яка була хрущовська в ті 1960-ті і т.д. роки, вона для тримільйонного міста не вирішує цих питань, і Ви ставите мені питання таке: от люди шукають різні можливості отримати порівняно недороге житло. Ми кажемо, що ми людей позбавимо такої можливості купити самому, а ми знову передаємо це все на відкуп чиновникам. Я ж старша людина, я пам'ятаю, як виглядало житлова черга, як був цей відділ обліку и розподілу житлової площі при Київському міськвиконкомі. Були такі захоплюючі речі, і я не думаю, що це — вирішення. Можливо, я чогось не розумію, але я б пошукав з іншого боку.

Ініціатори звернення повідомили, що зворотної відповіді не було. Хто в Адміністрації президента відповідає за реагування на такі листи?

— Є закон про звернення громадян. Очевидно, там буде якась знайдена відповідь на це все. Це, очевидно, складне комплексне питання, там же є економіка, і соціальна ситуація, можливо, і ми будемо до цього причетні.

Можливо, подібні листи були?

— Наш департамент гуманітарної політики займається, в основному, питаннями соціального захисту, культури, освіти і так далі, тобто тут сама по собі тематика стосується соціального захисту, і тут курйозів у нас мало, тому що я скажу так: головна частина звернень зараз — це питання перерахунку пенсій для ветеранів, колишніх військовослужбовців, тих, що працювали в силових структурах і т.д. Зараз Кабмін шукає рішення і, очевидно, там якісь пропозиції є. Останнім часом це, якщо хочете, така гаряча тема.

Я так зрозумів, що до першого числа Пенсійний фонд мав пенсії перерахувати.

— Кабмін запропонував рішення. До першого числа, звичайно, воно буде перераховане. Потім, очевидно, ми відразу відчуємо по пульсу питання, яку групу пенсіонерів цей перерахунок влаштовує, яких — ні. Недавно у нас була проведена пенсійна реформа, я пам'ятаю хвилю листів, яка була перед цим і в момент її проведення, де були пророцтва щодо того, що це буде страшний удар по пенсіонерам і так далі. Зверніть увагу, пам'ятаєте, був крик такий, що депутати будуть звертатись до Конституційного суду з тим, щоб її відмінити. В результаті, після того, як виявилось, що порядку шести мільйонів пенсіонерів отримали перерахунок в сторону підвищення, гострота цього питання спала. Звичайно, 100% є люди, які незадоволені, наприклад, великий стаж, але була маленька зарплата. В першу чергу, мова йде про колишніх колгоспників. Там же їм за трудодні нараховувались чисто символічні, умовно скажімо, 15 копійок. Тому в результаті там, звичайно, ведеться пошук якогось рішення, для того, щоб ці категорії населення трошки їм підняти ці всі пенсії, але в цілому я думаю, якби мене запитати, що більшість пенсіонерів швидше позитивно сприйняла той перерахунок, який був здійснений, і це видно по листам, по зверненням, які надходять на адресу президента України.

В переважній більшості це стосується подяк?

— Ні, швидше, не подяки. Ми живемо в країні, де, скажу Вам відверто, владі дуже рідко дякують, але уже по тому, наскільки інтенсивно владу лають, можна чітко зрозуміти, вирішує вона питання чи ні.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Киев. Застройка

З погрозами листи надходили?

— Ні, погроз я не пам'ятаю. Люди протестують, говорять про те, що вони там будуть страйкувати, ще щось. Таке буває. Це шахтарі часом звертаються, тому що питання у нас іноді бувають по заборгованості зарплати на вугільних підприємствах. Знову таки, це пов'язано з розрахунками по енергетиці, по всьому. Є такі питання, так що там шахтарі, профспілки звертаються. Вони говорять про можливість застосування своїх прав, але по всякому буває.

Читайте также: Почему в МВД Украины считают граждан… дураками

К слову, глава общественной организации "Барви життя" Лидия Гончаренко в эфире "ГС" отметила, что утверждение детальных планов территорий призвано создать видимость легальности множества жилых и торговых объектов, незаконно построенных в столице в последние годы.