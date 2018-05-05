Пожар на Виноградаре продолжается. Едкий смог распространяется по Киеву

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Пожар на территории фруктовых садов на жилмассиве Виноградарь Киева продолжается, сообщают местные жители.

С раннего утра в субботу, 5 мая, жимассивы Виноградарь, Ветряные горы, Мостицкий, Куреневка в Подольского района столицы были окутаны смогом и едким дымом.

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"Со временем ситуация лишь ухудшилась. Теперь стал еще ощутимей запах гари", — рассказал в комментарии РИА Новости Украина житель пр-та Правды Александр.

"Пожар так и не потушили, огня не видно, но дым валит в сторону Нивок, но и нам досталось", — сообщила жительница улицы Межевая Елена.

В пятницу вечером, 4 мая, на Виноградаре произошел пожар на территории знаменитых фруктовых садов агрокомбината "Пуща-Водица". По данным очевидцев, спасатели быстро прибыли на место происшествия и оперативно приступили к тушению, однако, судя по задымлению, ликвидировать возгорание им так и не удалось.

РИА Новости Украина Пожар в садах на Виноградаре

Пожар произошел на территории садов, расположенных со стороны улицы маршала Гречко, поэтому некоторые пользователи соцсетей высказали предположение, что ЧП может быть как-то связано с недавними митингами местных жителей.

"Тошнотворный запах гари ощущается с самого утра. Пришлось закрыть окна", — говорит наша читательница Юлия, проживающая на улице Оболонская Подольского района.

Facebook Анна Горбань Густой смог на Виноградаре

На данный момент официальных комментариев от ГУ ГСЧС в Киеве не поступало. Тем временем пользователи активно публикуют "задымленные" фото.

Facebook Анна Горбань Густой смог на Виноградаре