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    Киев

    Пожар на Виноградаре продолжается. Едкий смог распространяется по Киеву

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    Запах гари ощущается не только в Подольском районе, но уже и в Святошинском и Соломенском. Очевидцы сообщают, что дым идет со стороны садов на Виноградаре, в районе ул. маршала Гречко.
    Виноградарь в дыму
    Kolomiiets Dmytro

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Пожар на территории фруктовых садов на жилмассиве Виноградарь Киева  продолжается, сообщают местные жители. 

    Пожар в садах на Виноградаре в Киеве
    Громадська Варта Виноградар
    На Виноградаре в Киеве загорелись знаменитые фруктовые сады

    С раннего утра в субботу, 5 мая, жимассивы Виноградарь, Ветряные горы, Мостицкий, Куреневка в Подольского района столицы были окутаны смогом и едким дымом.

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    "Со временем ситуация лишь ухудшилась. Теперь стал еще ощутимей запах гари", — рассказал в комментарии РИА Новости Украина житель пр-та Правды Александр.

    "Пожар так и не потушили, огня не видно, но дым валит в сторону Нивок, но и нам досталось", — сообщила жительница улицы Межевая Елена. 

    В пятницу вечером, 4 мая, на Виноградаре произошел пожар на территории знаменитых фруктовых садов агрокомбината "Пуща-Водица". По данным очевидцев, спасатели быстро прибыли на место происшествия и оперативно приступили к тушению, однако, судя по задымлению,  ликвидировать возгорание им так и не удалось.

    РИА Новости Украина
    Пожар в садах на Виноградаре

    Пожар произошел на территории садов, расположенных со стороны улицы маршала Гречко, поэтому некоторые пользователи соцсетей высказали предположение, что ЧП может быть как-то связано с недавними митингами местных жителей. 

    "Тошнотворный запах гари ощущается с самого утра. Пришлось закрыть окна", — говорит наша читательница Юлия, проживающая на улице Оболонская Подольского района. 

    Facebook Анна Горбань
    Густой смог на Виноградаре

    На данный момент официальных комментариев от ГУ ГСЧС в Киеве не поступало. Тем временем пользователи активно публикуют "задымленные" фото. 

    Facebook Анна Горбань
    Густой смог на Виноградаре
    Kolomiiets Dmytro
    Виноградарь в дыму
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