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    Фотоленты

    Противники застройки парка пришли под КГГА с ветками

    (обновлено: )9920
    Под КГГА протестуют против скандальной застройки парка
    Под КГГА протестуют против скандальной застройки парка
    Под КГГА протестуют против скандальной застройки парка
    Под КГГА протестуют против скандальной застройки парка
    Под КГГА протестуют против скандальной застройки парка
    Под КГГА протестуют против скандальной застройки парка
    Под КГГА протестуют против скандальной застройки парка
    Под КГГА протестуют против скандальной застройки парка
    Под КГГА протестуют против скандальной застройки парка
    Под КГГА протестуют против скандальной застройки парка
    Роман Пєтушков / informator.news
    Под КГГА протестуют против скандальной застройки парка
    Роман Пєтушков / informator.news
    Под КГГА протестуют против скандальной застройки парка
    скриншот видео
    Под КГГА протестуют против скандальной застройки парка
    Роман Пєтушков / informator.news
    Под КГГА протестуют против скандальной застройки парка
    Роман Пєтушков / informator.news
    Под КГГА протестуют против скандальной застройки парка
    Роман Пєтушков / informator.news
    Под КГГА протестуют против скандальной застройки парка
    Роман Пєтушков / informator.news
    Под КГГА протестуют против скандальной застройки парка
    скриншот видео
    Под КГГА протестуют против скандальной застройки парка
    скриншот видео

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    Акция против застройки территории парка в Подольском районе столицы проходит под зданием КГГА. Жители микрорайона Ветряные горы привезли с собой спиленные деревья и ветви.

    Именно во вторник вопрос скандальной стройки рассматривается на соответствующей комиссией горсовета.

    Cмотрите также: В центре Киева призывали к бойкоту ЧМ по футболу в России

    По словам местных жителей, строительство 20-этажки с паркингом планируется на месте, где до 1991 года работал Институт хлора.

    На минувших выходных протестующие перекрывали дорогу, выступая против застройки парка.

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