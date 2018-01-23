Противники застройки парка пришли под КГГА с ветками

Акция против застройки территории парка в Подольском районе столицы проходит под зданием КГГА. Жители микрорайона Ветряные горы привезли с собой спиленные деревья и ветви.
Именно во вторник вопрос скандальной стройки рассматривается на соответствующей комиссией горсовета.
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По словам местных жителей, строительство 20-этажки с паркингом планируется на месте, где до 1991 года работал Институт хлора.
На минувших выходных протестующие перекрывали дорогу, выступая против застройки парка.