В Киеве противники застройки парка перекрыли дорогу

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В Киеве жители Оболонского и Подольского районов устроили акцию протеста против планируемой застройки на территории парка "Кристерова горка" на месте, где раньше работал Институт хлора, сообщает "Украинская правда".

Как сообщили местные жители, участники акции перекрыли движение транспорта на пешеходном переходе на ул. Вышгородская неподалеку от кинотеатра им. Шевченко.

"Акция длилась с 14 до 19:00, во время акции движение на улице общественного — троллейбусов — и частного транспорта было фактически заблокировано, по части ул. Вышгородской ближе к площади Шевченко проехать было невозможно. По состоянию на 19:30 движение траспорта — беспрепятственное", — пишет издание.

группа "Спаси от вырубки парк "Кристерова Горка" в facebook В Киеве противники застройки перекрыли дорогу

По словам активистов, опасения у жителей близлежащих домов вызывает проведение неизвестными на территории парка работ по подготовке к строительству.

Они также отмечают, что строить высотку более чем на 20 этажей с паркингом планируется на месте, где до 1991 года работал Институт хлора и где остались его подземные емкости. Официальных документов предполагаемые застройщики не демонстрируют, добавили жители.

группа "Спаси от вырубки парк "Кристерова Горка" в facebook На месте застройки парка

"Забор застройщиков появился на территории парка между домами со стороны ул. Вышгородской, 47б еще в конце декабря 2017 года. Его постоянно охраняли "титушки", которые находятся вокруг территории, с которой срезали деревья парка. Позже временный забор снесли — частично, усилиями местных жителей, которые выступают против застройки, и на его месте уже возводят постоянный, надежный", — сказала одна из участниц акции.

По словам местных жителей, они обращались с официальными письмами в адрес столичной мэрии, отдела экологии и в Администрацию президента на имя главы государства, однако никакой реакции со стороны властей пока не получили.

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Ранее сообщалось, что ожесточенные столкновения произошли между местными жителями и охраной строительной площадки на улице Львовская в Святошинском районе Киева.