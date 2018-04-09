В Киеве спасатели ищут трех человек, перевернувшихся на лодке

Фото dtp.kiev.ua

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В Киеве сотрудники Госслужбы ЧС Украины проводят операцию по поиску трех человек, которые предположительно утонули в районе Жукова острова.

По имеющимся данным, пропавшие направлялись на отдых на лодке, она перевернулась.

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"Три человека переправлялись на остров. Лодка опрокинулась. Люди пропали. Лодку вскоре обнаружили на дне. Пропавших ищут", — сообщает dtp.kiev.ua.

Фото dtp.kiev.ua Поиски трех человек, пропавших после переворота лодки на Жуковом острове в Киеве

На месте развернулись масштабные спасательные работы силами ГСЧС и Киевской госадминистрации.

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