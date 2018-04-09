"Синяя Пасха" в Киеве: каждый второй вызов 103 и 102 был связан с пьянкой

Видео Kyiv Operativ

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Практически половина вызовов экстренных служб патрульной полиции и скорой помощи в Киеве 8 апреля во время празднования Пасхи была связана с употреблением алкоголя, сообщает в понедельник "Киев оперативный".

В качестве доказательств сообщество приводит видео пьяной поножовщины в Оболонском районе столицы Украины.

"Синяя, синяя, синевааааа… захватила весь город. Каждый второй вызов на спецлинии 103 и 102 связан с употреблением алкоголя. Оба — мужчины, оба — папы, ну и конечно же оба — под "мухой". Только один заходил домой, а другой выходил. Что-то не поделили между собой, слово за слово и началась драка. Одному надоело просто так махать кулаками и он достал нож. Пырнул прямо под глаз. Неизвестно, чем бы закончилось, если бы все это не увидел человек, который сидел в автомобиле. Он сразу выбежал из авто, пытался успокоить мужчину с ножом, но — бесполезно. Пришлось использовать газовый баллон", — говорится в сообщении.

Во время драки у пострадавшего исчез кошелек, который, правда, потом нашли патрульные полицейские — валялся в нескольких метрах от места драки.

Пострадавшего увезли в больницу, чтобы зашить полученную рану. На месте работала следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Василия Липковского пьяная компания молодых людей устроила стрельбу по окнам жилых квартир. Стрелки прострелили несколько окон в многоэтажках.