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    "Синяя Пасха" в Киеве: каждый второй вызов 103 и 102 был связан с пьянкой

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (358)

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    В столице Украины на Пасху зафиксировано большое количество вызовов экстренных служб, связанных с употреблением алкоголя и конфликтами. В Оболонском районе Киева произошла поножовщина.
    Видео Kyiv Operativ

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Практически половина вызовов экстренных служб патрульной полиции и скорой помощи в Киеве 8 апреля во время празднования Пасхи была связана с употреблением алкоголя, сообщает в понедельник "Киев оперативный".

    Полиция Украины
    REUTERS/Gleb Garanich
    Перешли на "темную" сторону. Криминалом занялись настоящие профессионалы

    В качестве доказательств сообщество приводит видео пьяной поножовщины в Оболонском районе столицы Украины.

    "Синяя, синяя, синевааааа… захватила весь город. Каждый второй вызов на спецлинии 103 и 102 связан с употреблением алкоголя. Оба — мужчины, оба — папы, ну и конечно же оба — под "мухой". Только один заходил домой, а другой выходил. Что-то не поделили между собой, слово за слово и началась драка. Одному надоело просто так махать кулаками и он достал нож. Пырнул прямо под глаз. Неизвестно, чем бы закончилось, если бы все это не увидел человек, который сидел в автомобиле. Он сразу выбежал из авто, пытался успокоить мужчину с ножом, но — бесполезно. Пришлось использовать газовый баллон", — говорится в сообщении.

    Во время драки у пострадавшего исчез кошелек, который, правда, потом нашли патрульные полицейские — валялся в нескольких метрах от места драки.

    Пострадавшего увезли в больницу, чтобы зашить полученную рану. На месте работала следственно-оперативная группа.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Василия Липковского пьяная компания молодых людей устроила стрельбу по окнам жилых квартир. Стрелки прострелили несколько окон в многоэтажках.

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