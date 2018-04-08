Яркие писанки, аппетитные паски. Как в Украине отмечали Пасху

В воскресенье, 8 апреля, христиане восточного обряда празднуют Пасху.

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, – главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи — Песаха.

В 2018 году православная Пасха празднуется 8 апреля (26 марта по старому стилю).

В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

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