наверх
08.04.201818:36
Курсы валют НБУ
  • USD26.07- 0.20
  • EUR31.96- 0.28
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Яркие писанки, аппетитные паски. Как в Украине отмечали Пасху

    (обновлено: )71
    Пасха в Украине
    Пасха в Украине
    Пасха в Украине
    Пасха в Украине
    Пасха в Украине
    Пасха в Украине
    Пасха в Украине
    Пасха в Украине
    Пасха в Украине
    Пасха в Украине
    УНИАН
    Пасха в Украине
    Пасха в Украине
    УНИАН
    Пасха в Украине
    Пасха в Украине
    УНИАН
    Пасха в Украине
    Пасха в Украине
    УНИАН
    Пасха в Украине
    Пасха в Украине
    УНИАН
    Пасха в Украине
    Пасха в Украине
    УНИАН
    Пасха в Украине
    Пасха в Украине
    УНИАН
    Пасха в Украине
    Пасха в Украине
    УНИАН

    Рекомендуем

    Актриса и Instagram-блогер Тейлор ЛашейС корзиной в руках. Эффектная брюнетка балует винтажными снимками14:32 08.04.2018
    Как Порошенко с семьей встречал ПасхуКак Порошенко с семьей встречал Пасху05:23 08.04.2018
    Самый длинный мост в мире - Гонконг - Чжухай - МакаоКитайское чудо света. Самый длинный морской мост в мире04:11 08.04.2018
    Место происшествия в МюнстереСмертельный наезд грузовика на толпу в Германии. Кадры с места ЧП19:31 07.04.2018
    Кот-путешественникПо горам, по волнам. Кот-путешественник покоряет мир и интернет13:25 07.04.2018
    Страстная пятница в ИерусалимеКак прошла Страстная пятница в Иерусалиме17:36 06.04.2018
    Уборка Киева перед ПасхойКиев предпасхальный. Столицу "зачищают" перед праздниками15:57 06.04.2018
    Репетиция Парада ПобедыМасштабная репетиция парада Победы под Москвой15:15 06.04.2018
    Депутаты под ВР садят деревьяДепутаты и ёлки. В Мариинском парке под Радой прошла "зеленая" акция14:01 06.04.2018
    Все фотоленты
    Пасха в Украине

    В  воскресенье, 8 апреля, христиане восточного обряда празднуют Пасху.

    Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, – главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи — Песаха.

    В 2018 году православная Пасха празднуется 8 апреля (26 марта по старому стилю).

    В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

    Смотрите также: Как Порошенко с семьей встречал Пасху

    Ссылки по теме:
    Теги: